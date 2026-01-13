कल्याण-डोंबिवली नगर निगम चुनाव: BJP-शिंदे गुट कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प के दौरान कई घायल, 5 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के कल्याण-डोंबिवली नगर निगम चुनाव के दौरान महायुति के दो बड़े घटक दल भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच तकरार हिंसक झड़प में बदल गई. डोंबिवली के तुकाराम नगर में सोमवार रात दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. शिवसेना के दो उम्मीदवार नितिन पाटिल और रवि पाटिल सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. साथ ही पांच शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है.

कल्याण-डोंबिवली में वैसे तो भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पैनल नंबर 29 में स्थिति अलग है. यहां दोनों ही पार्टियों ने अपने-अपने 4-4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से तनाव बना हुआ था. विवाद की शुरुआत रविवार को हुई जब शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक: दो बच्चों का अपहरण कर भागा शख्स, बीच सड़क पर ओवर हो गया प्लान, जानें पूरा मामला

तुकाराम नगर में चले लात-घूंसे

शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का दावा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को रंगे हाथों पकड़ा गया है. इसी रंजिश के चलते सोमवार रात तुकाराम नगर में दोनों गुट आमने-सामने आ गए और जमकर लात-घूंसे चले.

इस खूनी संघर्ष में भाजपा उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमनाथ नाटेकर को गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत डोंबिवली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं, शिंदे गुट के उम्मीदवार नितिन पाटिल के भी घायल होने की खबर है.

ये भी पढ़ें: जुर्म का 'गोल्डन जुबली' स्टार: जेल से फरारी के बाद 68 की उम्र में 50वीं वारदात, क्राइम रिकॉर्ड देख पुलिस हैरान

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने चुनाव की निष्पक्षता और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस घटना के बाद से पूरे डोंबिवली इलाके में तनाव का माहौल है. अब देखना यह होगा कि महायुति के बड़े नेता इस अंदरूनी कलह को कैसे शांत करते हैं.

आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू

शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक राजेश मोरे ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है. चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहां धनशक्ति का प्रयोग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.

वहीं भाजपा जिलाध्‍यक्ष नंदू परब ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. ओमनाथ नाटेकर पर हुआ हमला कायराना है. प्रशासन को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.