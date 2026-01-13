विज्ञापन
जुर्म का 'गोल्डन जुबली' स्टार: जेल से फरारी के बाद 68 की उम्र में 50वीं वारदात, क्राइम रिकॉर्ड देख पुलिस हैरान

पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान पचपदरा के जवाहर नगर निवासी बाबू उर्फ बरकत खां पुत्र लाखे खां को पकड़ा. सीओ राजेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे गश्ती अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई. 68 साल के बरकत खां पर 50 मुकदमे दर्ज हैं.

बरकत खां पर कुल 50 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पहला मुकदमा 1984 में दर्ज हुआ था.
  • बाड़मेर के पचपदरा के 68 वर्षीय बाबू उर्फ बरकत खां को पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है.
  • बाबू पर कुल 50 मुकदमे दर्ज हैं, पहला मुकदमा 1984 में दर्ज हुआ और वह कई बार जेल भी जा चुका है.
  • आशापुरा माताजी मंदिर से नकदी, माइक सेट, एलईडी टीवी और चांदी का छत्र चोरी हो गया था.
जोधपुर:

कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान समझदार हो जाता है, लेकिन बाड़मेर के पचपदरा का रहने वाला बाबू उर्फ बरकत खां इस बात को गलत साबित करने पर तुला है. 68 साल की उम्र में जहां लोग लाठी का सहारा लेते हैं, वहां बरकत खां पुलिस की गिरफ्त में है और वो भी अपने 50वें मुकदमे के साथ. राजस्‍थान के शेरगढ़ के सोईंतरा स्थित आशापुरा माताजी मंदिर में पिछले एक महीने में दो बार चोरी हुई. ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस की रात्रि गश्त ने इस 'बुजुर्ग अपराधी' के खेल को खत्म कर दिया. थानाधिकारी बुधा राम की टीम ने संदिग्ध हालत में घूमते हुए बाबू को पकड़ा तो परतें खुलती चली गईं.

पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध पचपदरा के जवाहर नगर निवासी बाबू उर्फ बरकत खां पुत्र लाखे खां को पकड़ा. सीओ राजेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे गश्ती अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई.

कुंडल देख पुलिस वाले भी हैरान

पुलिस ने बाबू की कुंडली खंगाली तो रिकॉर्ड देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. थानाधिकारी बुधा राम ने बताया कि पूछताछ में आरोपी के पास से चोरी का कुछ सामान बरामद किया गया है. उन्‍होंने बताया कि आरोपी बाबू उर्फ बरकत खां एक आदतन अपराधी है. उस पर कुल 50 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पहला मुकदमा 1984 में दर्ज हुआ था. वह 10 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है और हाल ही में अजमेर जेल से फरार हुआ था.

पुलिस को उम्मीद है कि बाबूखां की गिरफ्तारी से उसके अन्य साथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिससे क्षेत्र में हुई पिछली चोरियों का भी खुलासा हो सकेगा. पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ा दी है और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

क्या-क्या ले उड़ा 'शातिर'?

पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, इस बार मंदिर की तिजोरी से 25 हजार नकद, माइक सेट, एलईडी टीवी और चांदी का छत्र गायब था. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का कुछ सामान बरामद कर लिया है. मंदिर में बार-बार हो रही चोरियों (अब तक 5 बार) से परेशान होकर ग्रामीणों ने अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

उधर, पुलिस को उम्मीद है कि इस 'पुराने चावल' से पूछताछ करने पर क्षेत्र में हुई पिछली कई चोरियों और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों का कच्चा चिट्ठा खुल सकता है. फिलहाल 68 साल का यह शातिर अपराधी फिर से अपने पुराने पते यानी 'जेल' जाने की तैयारी में है.

