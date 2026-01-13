कर्नाटक: दो बच्चों का अपहरण कर भागा शख्स, बीच सड़क पर ओवर हो गया प्लान, जानें पूरा मामला

कर्नाटक के धारवाड़ में सोमवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक शख्स ने दो मासूम स्कूली बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर लिया. आरोपी शख्‍स का इरादा उन्हें उलवी चेन्नाबसवेश्वरा जात्रा में ले जाने का था, लेकिन किस्मत ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. रास्ते में हुई एक सड़क दुर्घटना ने पूरी कहानी को ही पलट दिया. इस दुर्घटना में आरोपी घायल हो गया और दोनों बच्चे सुरक्षित पुलिस के हाथ लग गए.

जानकारी के मुताबिक, कमलापुर इलाके में स्थित एक सरकारी प्राथमिक स्‍कूल से कक्षा 3 के दो छात्र तनवीर डोडमानी और लक्ष्मी करियप्पनवर दोपहर में लंच के बाद अचानक से लापता हो गए. जब छुट्टी के बाद बच्चे घर नहीं लौटे तो माता-पिता और शिक्षकों को शक हुआ कि उनका अपहरण कर लिया गया है.

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के साथ बचे बच्‍चे

पुलिस के मुताबिक, बच्चों को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था. इलाके के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को बच्चों के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही धारवाड़ पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया.

इस मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब आरोपी दांडेली के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया. आरोपी की पहचान करीम मिस्‍त्री के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उसने बाइक से नियंत्रण खो दिया और गिर पड़ा. दुर्घटना की सूचना मिलते ही दांडेली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी के साथ दोनों बच्चों को सुरक्षित पाया.

पुलिस ने अभिभावकों को सौंपे दोनों बच्‍चे

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने बच्चों को उलवी चेन्नाबसवेश्वरा जात्रा में ले जाने का बहाना बनाकर अपहरण किया था. फिलहाल बच्चों को सुरक्षित उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है. आरोपी को गंभीर चोटें आई हैं और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.