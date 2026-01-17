Maharashtra Municipal Election Final Results LIVE Updates: महाराष्‍ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों ने जबरदस्‍त प्रदर्शन किया है. भाजपा और सहयोगी दलों ने कई नगरनिगमों में जीत दर्ज की है. साथ ही अविभाजित शिवसेना के करीब तीन दशक पुराने वर्चस्व को खत्म करते हुए भाजपा शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और पुणे सहित कई शहरों की नगर निगमों में अपना परचम फहराया है. मुंबई के सभी 227 वार्डों के चुनाव परिणाम आधी रात के आसपास घोषित किए गए. भाजपा ने 89 सीट जीतीं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीट अपने नाम कीं, जबकि शिवसेना (उबाठा) को 65 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को छह सीटें मिलीं. बीएमसी चुनाव में भाजपा ने अपना ही रिकॉर्ड दिया है. वहीं अब मुंबई के मेयर को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. मुंबई का मेयर कौन होगा, यह जानने के लिए लोग काफी उत्‍सुक हैं. बीएमसी चुनाव में ऐसे कई चेहरे हैं, जिनके नाम की मेयर पद को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है. इनमें दहिसर के वार्ड नंबर दो से जीत दर्ज करने वाली तेजस्‍वी घोसालकर से लेकर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर के भाई प्रकाश दरेकर और बीएमसी में बीजेपी दल के पूर्व नेता प्रभाकर शिंदे से विधानसभा अध्‍यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर तक का नाम शामिल है.

