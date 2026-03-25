‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर पुलिस में शिकायत; सिख संगठन का फिल्म निर्माताओं व रणवीर सिंह पर ये आरोप

Dhurandhar The Revenge Controversy: बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar The Revenge) को लेकर मुंबई (Mumbai) में एक सिख संगठन (Sikh Community Objection) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. संगठन का आरोप है कि फिल्म के एक पोस्टर (Film Poster Controversy) में सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं (Religious Sentiments Row) आहत की गई हैं. यह शिकायत ‘सिख्स इन महाराष्ट्र' (Sikhs in Maharashtra) नामक संगठन की ओर से दर्ज कराई गई है, अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

पोस्टर में दिखाई गई छवि पर आपत्ति

शिकायत के अनुसार, फिल्म के पोस्टर में अभिनेता रणवीर सिंह को पगड़ी, लंबी दाढ़ी और कड़ा पहने हुए दिखाया गया है, जो सिख समुदाय के पवित्र प्रतीक माने जाते हैं. आरोप है कि इसी पोस्टर में अभिनेता को सिगरेट पकड़े हुए दिखाया गया है, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

17 मार्च को मुलुंड थाने में दी गई शिकायत

संगठन ने यह शिकायत 17 मार्च को मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दी थी. शिकायत में फिल्म के निर्देशक, निर्माता और अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

अब तक एफआईआर दर्ज नहीं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. मामले की प्राथमिक जांच की जा रही है और शिकायत के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन

गौरतलब है कि फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को रिलीज हुई थी और रिलीज के कुछ ही दिनों में यह फिल्म वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है. रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म आदित्य धर की वर्ष 2025 में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर' की सीक्वल है, जिसने दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था.

कहानी में दोहरी पहचान की यात्रा

फिल्म की कहानी रणवीर सिंह के किरदार हमज़ा अली मज़ारी के इर्द‑गिर्द घूमती है, जो कराची के अंडरवर्ल्ड में उभरता है. साथ ही फिल्म उसके अतीत और उसकी मूल पहचान जसकीरत सिंह रंगी की यात्रा को भी दर्शाती है, जो आगे चलकर एक गुप्त ऑपरेटिव में तब्दील होता है.

बहुभाषाओं में रिलीज

‘धुरंधर: द रिवेंज' का निर्माण ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने किया है. फिल्म को हिंदी के साथ‑साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया गया है.

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