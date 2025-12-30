विज्ञापन
BMC चुनाव: आखिरकार महायुति में खत्‍म हुआ सस्‍पेंस, भाजपा 137 सीटों पर तो शिवसेना 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

BMC चुनाव में भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्‍व वाली शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. इसके साथ ही दोनों पार्टियां महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने-अपने कोटे का एक हिस्सा भी आवंटित करेंगी.

  • महाराष्ट्र में महायुति ने BMC चुनाव के लिए भाजपा को 137 और शिवसेना को 90 सीटें आवंटित की हैं.
  • भाजपा और शिवसेना के उम्मीदवार आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और दोनों पार्टी संयुक्त चुनाव प्रचार करेंगी.
  • भाजपा ने अनुभव और युवा जोश के मिश्रण पर भरोसा करते हुए 70 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म वितरित किए हैं.
मुंबई:

महाराष्‍ट्र में महायुति गठबंधन ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) चुनावों के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है. समझौते के अनुसार, भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्‍व वाली शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. इसके साथ ही दोनों पार्टियां महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने-अपने कोटे का एक हिस्सा भी आवंटित करेंगी. शिवसेना के अनुसार, भाजपा और शिवसेना दोनों के उम्मीदवार मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित भास्कर साटम ने सीट बंटवारे के समझौते का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि अंतिम रूप से तय की गई व्यवस्था के तहत आने वाले दिनों में संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: BMC चुनाव: NCP की पहली लिस्ट से मुस्लिम राजनीति और मलिक फैक्टर फिर केंद्र में कैसे? समझें

अन्य सभी सहयोगी दल फॉर्मूले में शामिल होंगे: साटम

साटम ने कहा, "भाजपा-शिवसेना महायुति की बातचीत पूरी हो गई है. हमने पहले 207 सीटों पर सहमति बनाई थी. सभी 227 सीटों पर सहमति बनने के बाद भाजपा 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हमारे अन्य सभी सहयोगी दल इस फॉर्मूले में शामिल होंगे. आने वाले दिनों में हम संयुक्त चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे."

ये भी पढ़ें: BMC चुनाव: ठाकरे गुट की शिवसेना में अंदरूनी असंतोष? मुस्लिम उम्मीदवार पर क्यों भड़क रहे स्थानीय कार्यकर्ता

भाजपा को अनुभव और युवा जोश के मिश्रण पर भरोसा

BMC चुनावों के लिए भाजपा ने 70 उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे हैं, इनमें पार्टी ने अनुभव और युवा जोश के मिश्रण पर भरोसा जताया है. विशेष रूप से भाजपा ने वार्ड नंबर 154 से नवनाथ बन और वार्ड नंबर 108 से किरीट सोमैय्या के बेटे नील सोमैय्या जैसे चेहरों को मैदान में उतारा है.

पार्टी की इस सूची में तेजस्वी घोसालकर, प्रकाश गंगाधरे और उज्ज्वला मोडक जैसे कई पुराने और प्रभावशाली पार्षदों के नामों को भी शामिल किया गया है.

अजित पवार ने 37 उम्‍मीदवारों की पहली सूची की जारी

चुनावी सरगर्मी के बीच अजित पवार की एनसीपी ने अपने 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 87 नामों का ऐलान किया है. दूसरी ओर, शरद पवार की एनसीपी (SP) ने फिलहाल अपने 7 उम्मीदवारों की शुरुआती लिस्ट जारी कर अपनी रणनीति स्पष्ट की है तो भाजपा ने आंतरिक गुटबाजी और बगावत को रोकने के लिए एक अलग ही पैंतरा अपनाया. पार्टी ने आधिकारिक सूचियों के इंतजार के बजाय सीधे संभावित उम्मीदवारों को 'एबी फॉर्म' बांटना शुरू कर दिया, ताकि नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित रख पाएं.

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड सहित राज्य भर के 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा कर दी है. इसके तहत मुंबई के 227 वार्डों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी.

