BMC चुनाव में सेट हुआ BJP-शिवसेना का फार्मूला, 200 सीटों पर बात फाइनल, 27 वार्डों पर फंसी बात

मुंबई में होने वाले BMC चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना ने 227 में से 200 वार्डों पर सीट-शेयरिंग लगभग फाइनल कर ली है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन चुकी है और 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए गठबंधन तैयार माना जा रहा है.

देर रात तक चली महायुति की रणनीतिक बैठक

महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति- भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और अजित पवार गुट की एनसीपी की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित आवास पर हुई, जो आधी रात तक चली. बैठक में ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए रणनीति और सीट बंटवारे पर विस्तार से चर्चा हुई. आज भी मुंबई सहित कई महापालिकाओं के लिए बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मीरा-भायंदर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- कांग्रेस मुख्यालय में CWC बैठक जारी, बाहर कर्नाटक में दलित CM की मांग पर प्रदर्शन, देखें वीडियो

मुंबई: कांग्रेस-VBA की बैठक आज

मुंबई में कांग्रेस आज वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के नेताओं के साथ बैठक करेगी. शिवसेना (UBT) से दूरी बनाने के बाद कांग्रेस नए सहयोगियों की तलाश में है. VBA जहां 70+ सीटों की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस उन्हें 40 सीटें देने पर विचार कर रही है.

UBT-MNS-NCP (शरद पवार) का नया गठबंधन

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने पुष्टि की है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी MNS और NCP (शरद पवार) के साथ मिलकर BMC चुनाव लड़ेगी. NCP (SP) की यह एंट्री भी खास है क्योंकि शरद पवार ने अजित पवार गुट का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसमें उनकी पार्टी को सिर्फ 35 सीटें देने की बात थी. अब, दोनों गुटों सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच एक और दौर की बैठक की संभावना जताई जा रही है.

MNS: आज शिवतीर्थ में अहम बैठक

राज ठाकरे आज अपने शिवतीर्थ निवास पर पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे, जहां चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि MNS इस बार अपनी चुनावी छवि को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है.

यह भी पढ़ें- ठाणे में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में खटपट, अलग-अलग प्रचार, आएगा सियासी भूचाल?

छत्रपति संभाजीनगर: BJP-शिवसेना की बैठक

छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना विधायक और मंत्री संजय शिरसाट भाजपा नेताओं- चंद्रकांत बावनकुळे, अतुल सावे, किशोर शितोळे आदि के साथ बैठक करेंगे. मुख्य फोकस नगर निगम चुनाव में सीटों का अंतिम फार्मूला तय करना है.

मीरा-भायंदर: सीट बंटवारे पर टकराव

यहां प्रताप सरनाईक (शिंदे सेना) और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के बीच सीट बंटवारे पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी. यही नहीं, अजित पवार गुट ने संकेत दिए हैं कि वह यहां अलग चुनाव लड़ सकता है.

पनवेल: विपक्ष की ‘मेगा बैठक'

पनवेल में भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक मंच पर जुटेंगे. यह बैठक शेतकरी कामगार पक्ष (PWP) की अगुवाई में होगी, जिसमें सना (UBT), कांग्रेस, मनसे, NCP (शरद पवार), समाजवादी पार्टी और VBA शामिल होंगे. बैठक में सीट बंटवारा और संयुक्त चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा.