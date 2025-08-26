भारत में पहली कंपनी कौन सी थी, आज वो है या फिर बंद हो चुकी है, जानिए सारी डिटेल

First Company in India: आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. यहां लाखों कंपनियां कारोबार कर रही हैं. करोड़ों लोग इन कंपनियों में काम कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक,जनवरी 2025 तक भारत में 28 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. इनमें 18.17 लाख एक्टिव हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की पहली कंपनी कौन थी, उसका कारोबार क्या था और क्या वो अब भी अस्तित्व में है. अगर नहीं, तो आइए आपको बताते हैं इस कंपनी की ABCD और दिलचस्प कहानी...

भारत की पहली कंपनी कौन थी

भारत की पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी (The East India Company) थी. यह कंपनी भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेजों की थी. इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में हुई थी. कंपनी का मकसद भारत के संसाधनों का व्यापार करना था, लेकिन धीरे-धीरे इसने भारत को गुलाम बनाने का काम किया.

ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कारोबार की शुरुआत कैसे हुई?

1613 में मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेकर कंपनी ने सूरत में पहला कारखाना खोला. इसके बाद धीरे-धीरे कलकत्ता (कोलकाता), मुंबई और चेन्नई इसके बड़े ट्रेडिंग हब बन गए. शुरुआत में कंपनी मसालों के कारोबार में उतरी. इसे पहला बड़ा प्रॉफिट तब मिला जब पुर्तगाल का एक जहाज लूटकर 900 टन मसाले हासिल किए. इस सौदे से कंपनी को 300% के करीब का मुनाफा हुआ. कंपनी के पास सिर्फ कारोबार ही नहीं, बल्कि युद्ध करने का अधिकार भी था. 1764 की बक्सर की लड़ाई इसके लिए निर्णायक साबित हुई. 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक कंपनी ने भारत पर शासन किया. इसी दौर को इतिहास में 'कंपनी राज' कहा जाता है. 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से भारत का शासन छीन लिया और सीधे राज करना शुरू किया.

क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी मौजूद है

ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी अस्तित्व में है. यह भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजीव मेहता के मालिकाना हक में है. उन्होंने 2010 में इस कंपनी को 15 मिलियन डॉलर करीब 120 करोड़ रुपए में खरीदा था. अब इस कंपनी का रूप पूरी तरह बदल चुका है. आज यह एक ई-कॉमर्स ब्रांड है, जो चाय, कॉफी, चॉकलेट और लग्जरी फूड प्रोडक्ट्स बेचती है.

सबसे पुरानी भारतीय कंपनी कौन सी है

ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर किसी भारतीय बिजनेस ग्रुप ने लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रखा, वो वाडिया ग्रुप है. साल 1736 में इसकी स्थापना लवजी नुसरवानजी वाडिया ने की थी. तब वाडिया ग्रुप को ईस्ट इंडिया कंपनी से जहाज और डॉकयार्ड बनाने का ठेका मिला था. उन्होंने करीब 355 जहाजों का निर्माण किया. वाडिया ग्रुप की एक सहायक कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1863 में हुई थी. यह आज भी भारत की सबसे पुरानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है.