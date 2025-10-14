सिर्फ भारत में ही पी जाती है दूध वाली चाय! क्यों बाकी देश नहीं डालते चाय में दूध, Facts कर देंगे हैरान

Milk Tea In India: भारत के लोगों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि ये एक इमोशन है. सुबह से लेकर शाम तक चाय सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर भारत में ही क्यों दूध वाली चाय पी जाती है. अगर आप नहीं जानते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण. आपको बता दें कि भारत में दूध वाली चाय एक सांस्कृतिक परंपरा के चलते पी जाती है यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देती है. इसके अलावा, अंग्रेज़ों ने भारत में चाय बागान लगाकर दूध और चीनी के साथ चाय को लोकप्रिय बनाया, जो सस्ता और स्वादिष्ट विकल्प था.

विदेशी लोग क्यों नहीं पीते दूध वाली चाय- (Why Foreigners Drink Tea Without Milk)

लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में दूध वाली चाय क्यों नहीं पी जाती है. अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो चलिए जानते हैं कारण. अन्य देश चाय में दूध नहीं डालते क्योंकि उनकी चाय बनाने और पीने की परंपरा अलग होती है. अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में लोग दूध के बजाय नींबू, शहद या सीधे चाय के स्वाद का आनंद लेते हैं. क्योंकि वो इसे हेल्दी मानते हैं.

क्या आप जानते हैं चाय बनाने का सही तरीका- (Chai Banane Ka Sahi Tarika)

चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में 2 कप पानी डालें. आपको चाय पत्ती लेनी होगी. जैसे-जैसे पानी की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही चाय पत्ती की मात्रा भी बढ़ेगी. इसे एक कप में आधा चम्मच चाय पत्ती के हिसाब से नापा जा सकता है. सबसे पहले आपको पानी उबालना है ताकि दूध डालने के बाद भी पानी की वजह से दूध में कच्चापन ना दिखे. पानी को उबालने के बाद दूध डालना है और उसके एक मिनट बाद चाय पत्ती. ऐसे में चाय में कच्चापन नहीं आएगा और किसी भी कारण से दूध के फटने की गुंजाइश नहीं होगी. अगर दूध पहले से ही पका हुआ है, तो आप पहले पानी को उबालें और उसके बाद चाय पत्ती डालें. इसके बाद आप दूध डालकर थोड़ी देर पकाएं. शक्कर को घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए इसमें आप कभी भी डाल सकते हैं.

