नरों में मादा वाले लक्षण... ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स में हो रहा 'सेक्स रिवर्सल', स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा



क्या कोई पुरुष महिलाओं की तरह एग्स भी बना सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होने पर महिलाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और ये कैसे मुमकिन हो सकता है. दरअसल ये चौंकाने वाली घटना इंसानों में नहीं बल्कि पक्षियों में देखी गई है, जहां एक ही पक्षी के पास पुरुष और महिला दोनों के लक्षण दिखे. जेनेटिक तरीके से तो ये पक्षी मेल है, लेकिन इसमें फीमेल पक्षी की तरह एग्स बन रहे हैं. इस स्टडी ने दुनियाभर के वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा दिया है.

स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

कुकाबुरा और कुछ और जंगली ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों पर ये स्टडी हुई है, जिसमें बताया गया है कि कुल 496 पक्षियों में से 24 में लिंग परिवर्तन यानी sex reversal देखा गया. इनमें से 22 पक्षी आनुवंशिक रूप से ZW (मादा) थे, लेकिन उनके जननांग ऐसे थे कि वो नर पक्षी की तरह बच्चा पैदा करने में सक्षम थे. इसी तरह दो नर (ZZ) पक्षियों में मादा पक्षियों की तरह अंडे विकसित होते देखे गए. हालांकि ये साबित नहीं हो पाया कि नर पक्षियों ने वाकई मादा की तरह बच्चे पैदा किए या फिर नहीं.

कारण पता लगाने के लिए रिसर्च की जरूरत

इस स्टडी को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन के डॉक्टर डॉमनिक पोटविन ने कहा कि ये दिखाता है कि जंगली पक्षियों में लिंग निर्धारण हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग है. उन्होंने कहा कि हमने अब यह साबित कर दिया है कि डीएनए हमेशा अनुमानित लिंग को नहीं दर्शाता है. फिलहाल इसे लेकर कुछ और रिसर्च की जरूरत है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि ये बदलाव नेचुरल है या फिर इंसानी हस्तक्षेप का असर है. पर्यावरण में लगातार घुल रहे केमिकल्स की वजह से भी पक्षियों में ये हार्मोनल बदलाव देखा जा सकता है.

पक्षियों में कैसे होता है लिंग निर्धारण?

पक्षियों में दो तरह का लिंग निर्धारण होता है. जैसे इंसानों में XX और XY नाम के क्रोमोसोम होते हैं. जो ये तय करते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की. यानी अगर XX मिले तो लड़की और XY मिला तो लड़का बनता है. इसी तरह पक्षियों में ZZ और ZW से लिंग निर्धारण होता है. मादा में ZW क्रोमोसोम होता है और नर पक्षियों में ZZ होता है. यानी पक्षियों में मादा के ही क्रोमोसोम ये तय करते हैं कि बनने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा. इसे फीमेल हेटेरोगेमटी कहा जाता है.

