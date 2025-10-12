जल्द खुलेगा दिल्ली का चिड़ियाघर, फिलहाल कोई वायरस नहीं; अब CCTV से रखी जाएगी नजर

दिल्ली का नेशनल ज़ू (National Zoological Park) जल्द ही विज़िटर्स के लिए खुलने की तैयारी में है. प्रशासन ने पुष्टि की है कि जू में फिलहाल कोई सक्रिय एवियन इंफ्लूएंजा (H5N8) वायरस मौजूद नहीं है. बता दें कि दो पेंटेड स्टॉर्क की मौत के बाद उनके सैंपल्स भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिज़ीजेज में भेजे गए थे, जो बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए थे. रिपोर्ट आते ही प्रशासन ने जू को 30 अगस्त से अगले आदेश तक बंद कर दिया था.

ये भी पढ़ें- ये कैसी सजा! ब्राह्मण के पैर धोकर पानी पीने को किया मजबूर, वायरल हो गया वीडियो

30 अक्टूबर के बाद लोगों के लिए खुलेगा जू

नेशनल ज़ू की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, सावधानी के तौर पर सभी बायो-सिक्योरिटी और निगरानी दिशानिर्देशों का पालन जारी है. अगले 15-15 दिनों में दो और निगरानी नमूने लिए जाएंगे, और उनके परिणामों के आधार पर ही 30 अक्टूबर के बाद जू को आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया जाएगा.

वन्य जीवों की CCTV से हो रही निगरानी

बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जू प्रशासन ने कड़े उपाय लागू किए हैं. सभी वन्य जीवों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टाफ के लिए मास्क, दस्ताने और सुरक्षात्मक सूट, और नियमित दवा छिड़काव व सफाई जारी है. नेशनल ज़ू ने कहा है कि पशुओं की सेहत, विज़िटर्स और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. थोड़ा इंतज़ार और करें, दिल्ली का चिड़ियाघर जल्द ही खुलने जा रहा है.