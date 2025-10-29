जब उल्लू भी हुआ इश्क में दीवाना…पेड़ पर बैठे कपल बर्ड्स का वीडियो 10 करोड़ व्यूज के पार

Cute Bird Romance On Tree Video: कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ये बात सच कर दिखाया दो प्यारे चित्तीदार उल्लुओं (Spotted Owls) ने. पेड़ की शाख पर बैठे इन दोनों पक्षियों के रोमांटिक मूमेंट ने इंटरनेट पर ऐसा जादू चलाया कि देखने वाले बस मुस्कुराते हुए बस एक टक देखते ही रह गए. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर आरजू खुराना ने इस दिल छू लेने वाले सीन को अपने कैमरे में कैद किया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

15 सेकंड में 'लव स्टोरी ऑफ द ईयर' (Owl Bird Day Romance Viral Video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ की शाख पर दो उल्लू एक-दूसरे के बेहद करीब बैठे हैं. कभी वे एक-दूसरे को देखते हैं, कभी सिर टकराते हैं, तो कभी एकसाथ यूं झूमते हैं जैसे कोई रोमांटिक डांस हो रहा हो. उसी दौरान एक पत्ता ऊपर से गिरता है और उल्लू अचानक कैमरे की ओर मुड़ जाते हैं...वो मोमेंट इतना प्यारा लगता है कि लोगों का दिल पिघल जाता है. सिर्फ 15 सेकंड की इस क्लिप में उल्लुओं की हर अदायगी देखने लायक है...उबासी लेना, अंगड़ाई लेना और फिर मुस्कुराती-सी नज़र डालना.

इंटरनेट पर वायरल 'उल्लू लव स्टोरी' (Cute bird romance video)

आरजू ने यह वीडियो Instagram पर @aarzoo_khurana नाम से पोस्ट किया है और सच में, इस क्लिप को एक दिन के अंदर ही 100 मिलियन (10 करोड़) से ज़्यादा व्यूज़ और 62 लाख से ऊपर लाइक्स मिल गए. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स ने इसे 'अब तक का सबसे प्यारा वीडियो' बताया. एक यूज़र ने लिखा, 'जब वो जम्हाई लेते हैं, तभी ये वीडियो अपने पीक पर होता है.' दूसरे ने कहा, 'पहली बार उल्लू इतना क्यूट लगा.'

चित्तीदार उल्लू- भारत के प्यारे रात्रि प्रहरी (Most loved bird video)

यह जोड़ी Spotted Owls की है, जो भारत में आमतौर पर पेड़ों की शाखाओं पर दिनभर आराम करते दिख जाते हैं.

ये छोटे लेकिन बेहद अभिव्यक्तिपूर्ण पक्षी होते हैं, जो अक्सर इंसानों के करीब भी पाए जाते हैं.

इस वीडियो ने लोगों को याद दिलाया कि नेचर के सबसे प्यारे पल हमें तब मिलते हैं जब हम उसे शांत होकर देखते हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा