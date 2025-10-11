पुणे से दिल्‍ली जा रही अकासा एयर की एक फ्लाइट (Akasa Air Flight) जब हवा में उड़ान पर थी, सभी यात्री बड़े ही आराम से अपनी सीट पर बैठे थे और सफर का आनंद ले रहे थे, उसी दौरान एक पक्षी आकर विमान से टकरा गया. ये घटना शुक्रवार सुबह की है. एयरलाइन अकासा एयर के मुताबिक, बिना किसी नुकसान के फ्लाइट को राजधानी दिल्‍ली में सुरक्षित तरीके से लैंड करा लिया गया. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और केबिन क्रू के सदस्‍यों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया. हालांकि लैंडिंग के बाद इसी फ्लाइट को गोवा के लिए अगली उड़ान भरनी थी, लेकिन इसकी जगह दूसरी फ्लाइट ने उड़ान भरी.

घटना के बारे में एयरलाइन ने क्‍या कहा?

फ्लाइटरेडार24 के फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, बोइंग 737 मैक्स 8 से संचालित फ्लाइट QP1607 शुक्रवार को सुबह 10 बजे के कुछ ही समय बाद दिल्ली पहुंची. इस संबंध में अकासा एयर के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'एयरलाइन के मानक संचालन प्रक्रियाओं (SoP) के अनुसार विमान की हमारी इंजीनियरिंग टीम जांच कर रही है और एक व्यापक निरीक्षण के बाद इसे सेवा में वापस लिया जाएगा.' विमान मूल रूप से उसी दिन बाद में दिल्ली से गोवा के लिए एक अगली उड़ान भरने वाला था. हालांकि, प्रस्थान में कुछ घंटों की देरी हुई क्योंकि इस मार्ग के लिए दूसरी फ्लाइट भेजी गई.

तकनीकी समस्‍याओं के चलते भी डिस्‍टर्ब हुई थी सेवा

पिछले महीने की शुरुआत में, अकासा एयर सिस्टम तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिसके कारण इसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही थीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक घोषणा में, एयरलाइन ने कहा कि बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग प्रबंधन सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रह सकती हैं.

अकासा एयर ने अपने पोस्ट में कहा, 'हमारे सिस्टम वर्तमान में रुक-रुक कर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं, जिनमें बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग प्रबंधन सेवाएं शामिल हैं, अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो सकती हैं.'

एयरलाइन ने आश्वासन दिया कि समस्या को ठीक करने के लिए उसकी टीमें सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं. बयान में कहा गया कि हम इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आश्वासन देना चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए हमारी टीमें हमारे सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम कर रही हैं.

अकासा एयर की सलाह- समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे यात्री

अकासा एयर ने तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे जल्दी पहुंचें और अपना चेक-इन प्रक्रिया उसके काउंटर पर पूरा करें. एयरलाइन ने कहा- 'तत्काल यात्रा करने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे हमारे काउंटर पर चेक-इन करने के लिए हवाई अड्डे जल्दी पहुंचें.' ये सिस्टम समस्या ठीक उसी दिन आई जब अकासा एयर ने मुंबई, कोलकाता और पुणे में भारी बारिश के कारण संभावित देरी के बारे में यात्रियों को आगाह किया था.