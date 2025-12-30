प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ की सगाई, जानें कौन हैं?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी महिला दोस्त अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. बेग दिल्ली की ही रहने वाली हैं और रेहान की तरह ही फोटोग्राफर हैं. दोनों परिवार ने इस कार्यक्रम को बेहद निजी रखा था. इसकी जानकारी बेहद करीबियों को ही दी गई थी. बताया जाता है कि अवीवा को फोटोग्रॉफी का शौक है. वहीं रेहान भी फोटोग्रॉफी से जुड़े रहे हैं.

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ की सगाई की पुष्टि परिवार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने की है. खबरों के मुताबिक, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की शादी जल्द होगी. सूत्रों ने बताया रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी सात साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया जिसे अवीवा ने स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों को भी ये रिश्ता कुबूल है. अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है और दोनों परिवार भी एक दूसरे के करीब हैं.

यह भी पढ़ें, फोटोग्राफर, नेशनल लेवल फुटबॉलर...प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग कौन हैं?

अवीवा बेग

सूत्रों ने बताया कि शादी की तारीख दोनों परिवार मिलकर तय करेंगे. प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं. अपने बड़े भाई राहुल गांधी द्वारा ये सीट खाली किए जाने के बाद उपचुनाव में प्रियंका ने वहां से जीत दर्ज की थी. वहीं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कारोबारी हैं.

अवीवा के पिता इमरा बेग कारोबारी हैं

सूत्रों ने बताया कि कल रात दोनों परिवारों की मौजूदगी में रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया. सूत्रों ने बताया है कि सगाई का समारोह कल रणथम्भौर में होगा, दोनों की शादी कुछ महीनों बाद होगी. रेहान की मंगेतर अवीवा के पिता इमरान बेग व्यवसायी हैं और मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं. नंदिता बेग और प्रियंका गांधी पुरानी दोस्त हैं. कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन की अंदरूनी साज सज्जा में नंदिता बेग ने प्रियंका गांधी का हाथ बंटाया था.

रेहान और अवीवा की पढ़ाई एक ही स्कूल में

रेहान वाड्रा और अवीवा तब से दोस्त हैं जब दोनों अपनी मां के गोद में खेलते थे. बाद में दोनों की शुरुआती पढ़ाई भी एक ही स्कूल में हुई. नंदिता भी अपनी मां की तरह इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और फ़ोटोग्राफी का शौक रखती हैं. रेहान भी फोटोग्राफर हैं.

राजनीति से दूर रहते हैं रेहान

रेहान को अक्सर मां प्रियंका के साथ देखा जाता रहा है. हालांकि, वो राजनीति से दूर रहते हैं. रेहान ने डॉर्क परसेप्शन के नाम से अपनी सोलो एक्जीबिशन भी कर चुके हैं. उनकी कोलकाता में फोटग्रॉफी की प्रदर्शनी भी लग चुकी है. रेहान विजुअल आर्टिस्ट हैं.