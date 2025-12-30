विज्ञापन
Raihan Vadra Aviva Baig Engagement: रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमने की जगहें बहुत सी हैं. इसमें खूबसूरत झील, रिसॉर्ट, टाइगर, तेंदुआ और भालू को करीब से देखने के साथ प्राचीन किला और मंदिर भी है. यहीं के होटल में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई है.

टाइगर-तेंदुआ, खूबसूरत किला और झील, न्यू ईयर में रणथंभौर में घूमने की जगहें, जहां रेहान वाड्रा, अवीवा की सगाई
ranthambore national park
नई दिल्ली:

रणथंभौर नेशनल पार्क दुनिया भर में फेमस हैं, जहां टाइगर रिजर्व में आप बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू और अन्य जंगली जानवरों को नजदीक से देख सकते हैं. यहां वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी में घने जंगलों के बीच जीप का कैंटर सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं. प्रियंका गांधी के पुत्र रेहान वाड्रा की इंगेजमेंट रणथंभौर के ही एक शानदार होटल में हो रही है. नेशनल पार्क के बीच सुजान शेरबाग होटल में कमरे का किराया लाखों रुपये में है. सुजान शेर बाग (SUJÁN SHER BAGH) कम से कम 2 नाइट 3 डेज के लिए रूम बुक करना जरूरी होता है. यहां मेहमान शानदार सुविधाओं के साथ वाइल्ड लाइफ का आनंद उठा सकते हैं.

Sujan Sher Bagh की वेबसाइट के अनुसार, होटल में The Royal Sher Suite और Tented Jungle Suite के दो विकल्प हैं. रॉयल शेर सुईट में वन नाइट रेंट 2 लाख 9 हजार रुपये है.जबकि टेंटेड जंगल सुईट में एक रात ठहरने का किराया 1 लाख 19 हजार रुपये है. अगर आप यहां ठहरते हैं तो 3 से 4 लाख रुपये ढीले करने पड़ सकते हैं.होटल किराये पर टैक्स भी अलग से देना होगा.

रणथंभौर किला
राजस्थान के रणथंबौर में दसवीं शताब्दी का एक किला भी नेशनल पार्क के भीतर एक पहाड़ी पर बना है. इसमें प्राचीन मंदिर और खंडहर हैं.

त्रिनेत्र गणेश मंदिर
रणथंभौर किले के भीतर भगवान गणेश का प्राचीन मंदिर भी है. शादी ब्याह या कोई अन्य शुभ कार्य से लोग यहां निमंत्रण भेजने आते हैं.

जोगी महल
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक मशहूर शिकार लॉज भी है, जो पदम झील के पास बना है.

पदम तालाब

रणथंभौर नेशनल पार्क में बेहद खूबसूरत झील भी है, ये वन्यजीवों को करीब से देखने और फोटोग्राफी के लिए बेहद लोकप्रिय है. यहां न्यू ईयर के दौरान काफी संख्या में सैलानी आते हैं.पदम तालाब के पास प्राचीन इमारतों के खंडहर भी हैं.

रणथंभौर पार्क में कचिदा घाटी

रणथंभौर में पहाड़ियों और एक झील के अलावा एक खूबसूरत घाटी भी है, जिसका पर्यटक जीप सफारी के साथ आनंद उठा सकते हैं. यहां राजीव गांधी म्यूजियम भी है, जहां इस वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का इतिहास और जंगली जानवरों की रोमांचक कहानियों का पूरा ब्योरा है.

दिल्ली से रणथंभौर की दूरी

दिल्ली से रणथंभौर की दूरी 400 किलोमीटर के करीब है. कार से आने में यहां 4 से 6 घंटे लगते हैं. जबकि ट्रेन से सवाई माधोपुर जिले तक आ सकते हैं. अगर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं तो जयपुर हवाई अड्डे तक और वहां से कार या बस से आ सकते हैं.जयपुर से रणथंभौर की दूरी 180 किलोमीटर के करीब है और सफर में तीन-चार घंटे लग सकते हैं. रणथंबोर नेशनल हाईवे 9 दिल्ली को जिम कॉर्बेट पार्क के शुरुआती द्वार रणथंबोर से कनेक्ट करता है.

रणथंभौर के पास कौन सा रेलवे स्टेशन है

रणथंभौर की सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से दूरी सिर्फ 11 किलोमीटर है. सवाई माधोपुर स्टेशन से रणथंभौर पार्क के लिए बस, टैक्सी या कैब मिलती है. दिल्ली, जयपुर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सवाई माधोपुर स्टेशन की डायरेक्ट ट्रेन है. लग्जरी ट्रेन रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस और द इंडियन महाराजा भी यहां ठहरती हैं.

दिल्ली, मुंबई से रणथंबोर की दूरी

जयपुर से रणथंभौर : 180 किमी
उदयपुर से रणथंभौर : 385 किमी
आगरा से रणथंभौर : 240 किमी
मुंबई से रणथंभौर : 1030 किमी
जोधपुर से रणथंभौर : 455 किमी
दिल्ली से रणथंभौर : 380 किमी
उदयपुर से रणथंभौर : 410 किमी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यहां बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू और अन्य जंगली जानवर देखे जा सकते हैं।
रॉयल शेर सुईट का किराया 2 लाख 9 हजार और टेंटेड जंगल सुईट का 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति रात है।
रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, पदम तालाब और कचिदा घाटी प्रमुख हैं।
सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, जो रणथंभौर से 11 किलोमीटर दूर है।
लगभग 400 किलोमीटर, कार से 4 से 6 घंटे लगते हैं।

