आपकी और मेरी ही तरह Tea Lover हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की मंगेतर अवीवा बेग, जानें नाश्‍ते में क्‍या है उनकी पहली पसंद

रेहान वाड्रा (Rehan Vadras) और अवीवा (Aviva Beg) बेग की सगाई हाल ही में हुई है और दोनों की पर्सनल लाइफ और पसंद-नापसंद भी चर्चा का विषय बन रही है. रेहान वाड्रा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, जिनका जीवन खासतौर पर उनके कला और फोटोग्राफी के प्रति रुचि के लिए जाना जाता है.

आपकी और मेरी ही तरह Tea Lover हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की मंगेतर अवीवा बेग, जानें नाश्‍ते में क्‍या है उनकी पहली पसंद
अवीवा बेग ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

नए साल का उत्साह अपने साथ नई उम्मीदों, नए संकल्पों और सोशल मीडिया पर शेयर की गई प्यारी–सी झलकियों को भी लाया है. इसी कड़ी में एक इंस्टाग्राम पोस्ट काफी चर्चा में है, जिसमें प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की मंगेतर अवीवा बेग (Aviva Baig) अपने टी लव और सुबह के नाश्ते की पहली पसंद के बारे में बता रही हैं. जैसे हम अक्सर सुबह की कॉफी या चाय के बारे में बात करते हैं, वैसे ही अवीवा के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.

लेकिन इस लेख में हम बात करेंगे कि एक युवा, सोच–समझ रखने वाली और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाली अवीवा बेग नाश्ते में क्या चुनती हैं, खासकर चाय (Tea) के साथ.

टी-लवर अवीवा की नाश्ते की पहली पसंद:

इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार अवीवा बेग की सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय (Tea) के साथ होती है, जो उनके लिए सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल सिम्बल है. चाय को लेकर अवीवा वही भावना रखती हैं जो हम जैसे असली Tea Lover रखते हैं. एक शांत सुबह, हल्की खुशबू वाली चाय और उसके साथ कुछ बैलेंस ब्रेकफास्ट.

अगर हम इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करें, तो इसका महत्व सुबह की ऊर्जा को सेट करने में बड़ा होता है. चाय, खासकर अगर वह तैयार की जाए अपने तरीके से जैसे हल्का दूध, थोड़ा मसाला या तुलसी-अदरक वाला मिश्रण तो न सिर्फ स्वाद बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर विकल्प बन सकती है.

चाय क्यों है खास?

चाय पीने की आदत हमारे देश में बहुत पुरानी है. हर सुबह की चाय अपने आप में एक रूटीन, एक ब्रेक और एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है. कई लोग दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं कर पाते. चाय में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को तरोताजा रखते हैं, पाचन में मदद करते हैं और सुबह में मन को ताजगी देते हैं. हल्की चाय अगर सही मात्रा में ली जाए, तो यह शरीर के लिए आरामदायक और हल्का अनुभव देती है.

ऐसे लोग जो चाय के साथ अपना नाश्ता क्लब करते हैं, अक्सर इसे सिर्फ पेय नहीं, बल्कि एक कॉमन रूटीन–सेलिब्रेशन की तरह मानते हैं.

नाश्ते में क्या खाती हैं अवीवा?

इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखाई गई सुबह की पलकी अंदाज से यह भी लगता है कि अवीवा सिर्फ चाय तक सीमित नहीं हैं, उनका दिन चाय और बन बटर से शुरू होता है.

इंडियन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आमतौर पर जो चीजें शामिल होती हैं:

  • ओट्स या उपमा, पोहा होता है, जो हल्का और सुपाच्य है.
  • फल और सूखे मेवे आपको विटामिन्स और एनर्जी देते हैं.
  • अंडा या प्रोटीन स्रोत 
  • हल्का नाश्ता जैसे टोस्ट या दलिया.

ये चीजें न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं बल्कि सुबह की एनर्जी को सही तरीके से सेट करती हैं. अगर चाय के साथ ऐसी चीजें हों, तो दिन की शुरुआत हेल्दी और पॉजिटिव होती है.

क्यों चाहिए हेल्दी नाश्ता?

सुबह का नाश्ता पूरे दिन की टोन और एनर्जी सेट करता है. सही नाश्ता लेने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है, ध्यान और फोकस बेहतर होता है, दिनभर थकावट कम होती है, भोजन की गलत आदतों से बचाव होता है.

इसलिए एक प्याली चाय के साथ संतुलित नाश्ता अपनाना लाइफस्टाइल में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, चाहे आप युवा हों या बड़े, राजनीतिक परिवार से हों या आम भारतीय.

नए साल पर अगर आप भी चाय के शौकीन हैं, जैसे अवीवा बेग की सुबह की तस्वीर और पसंद दर्शाती है, तो याद रखिए कि चाय सिर्फ स्वाद नहीं, सुबह के सकारात्मक ऊर्जा का एक छोटा–सा हिस्सा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

