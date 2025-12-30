क्या नौकरी करते हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान? जानें कहां से की है पढ़ाई

Raihan Vadra Engagement: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की इंगेजमेंट हो चुकी है. बताया जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड अवीवा के साथ उनकी सगाई हो चुकी है, फिलहाल परिवार की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसी बीच प्रियंका के बेटे रिहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी दिलचस्पी पैदा हो गई है. लोग जानना चाहते हैं कि रिहान कौन हैं और वो क्या करते हैं. ऐसे में आज हम आपको रिहान वाड्रा की एजुकेशन और उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं.

कितने साल के हैं रेहान वाड्रा?

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की उम्र 25 साल है. रेहान आमतौर पर ज्यादा पब्लिक इवेंट्स में नजर नहीं आते हैं, हालांकि उन्हें राहुल गांधी के साथ एक दो बार जरूर देखा गया. कुछ साल पहले जब राहुल के साथ उन्हें देखा गया था, तब कयास लगाए जाने लगे कि उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ.

क्या करते हैं रेहान वाड्रा?

रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. उनकी कई एग्जिबिशन भी लगी हैं, उन्होंने ‘डार्क परसेप्शन' नाम से अपनी पहली एग्जिबिशन लगाई थी. इतना ही नहीं, रेहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बचपन से ही शौक रहा है और वो कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं.

प्रियंका गांधी के कितने बच्चे हैं? जानें कौन क्या करता है

रेहान वाड्रा की एजुकेशन

रेहान वाड्रा ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से पढ़ाई की है. ये वही स्कूल है, जहां से राजीव गांधी और राहुल गांधी ने भी पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई की. रेहान वाड्रा ने लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की.

क्या करती हैं अवीवा बेग?

अवीवा बेग भी एक फोटोग्राफर हैं और उनकी कई आर्ट एग्जिबिशन भी लग चुकी हैं. दिल्ली के मॉर्डन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की, हालांकि इसके बाद उनका रुख फोटोग्राफी और आर्ट की तरफ ज्यादा रहने लगा. अवीवा और रेहान पिछले कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त हैं.