विज्ञापन
विशेष लिंक

रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग सगाई को किया कन्फर्म, इंस्टाग्राम पर शेयर की प्यारी सी तस्वीर

अवीवा बेग संग शेयर की गई फोटो में रेहान वाड्रा काफी हैंडसम लग रहे हैं. उन्होंने फॉर्मल जोधपुरी पहना है. वहीं अवीवा बेग वाइन कलर की वेलवेट साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग सगाई को किया कन्फर्म, इंस्टाग्राम पर शेयर की प्यारी सी तस्वीर
रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई कंफर्म.
  • प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने बचपन की दोस्त अवीवा बेग के साथ सगाई को सोशल मीडिया पर कंफर्म किया.
  • रेहान वाड्रा ने इंस्टाग्राम पर अवीवा के साथ सगाई की फोटो साझा कर हार्ट और रिंग इमोजी बनाई है.
  • ऐसा लगता है कि दोनों की सगाई रणथंभौर में हुई है, जहां गांधी-वाड्रा परिवार नए साल का जश्न मनाने गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता प्रियंका गंधी वाड्रा के बेटे और राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग संग सगाई कर ली है. रेहान ने अवीवा संग सगाई को ऑफिशियल कर दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अवीवा संग एक फोटो शेयर की है,जिसमें अवीवा भी टैग हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने हार्ट इमोजी और एक रिंग इमोजी बनाया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको बधाई देने वालों की लाइन लग गई है.

ये भी पढे़ं- रणथंभौर में प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई, मामा राहुल भी मौजूद, होंगी तीन पार्टियां, जानिए डीटेल्स

गर्लफ्रेंड अवीवा संग रेहान वाड्रा की सगाई

अवीवा बेग संग शेयर की गई फोटो में रेहान वाड्रा काफी हैंडसम लग रहे हैं. उन्होंने फॉर्मल जोधपुरी पहना है. वहीं अवीवा बेग वाइन कलर की वेलवेट साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं. रेहान की ये फोटो रणथम्बोर की लग रही है. हालांकि उन्होंने लोकेशन नहीं बताया है. रेहान ने केप्शन में तारीख 29 दिसंबर 025 लिखी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी सगाई 29 दिसंबर को हुई है.

बचपन के दोस्त हैं रेहान-अवीवा 

बता दें कि रेहान और अवीवा बचपन के दोस्त हैं. अवीवा की मां नंदिता बेग प्रियंका वाड्रा की दोस्त हैं. रेहान और अवीवा के बचपन की फोटो भी सामने आई है. जिसमें दोनों एक साथ बहुत ही प्यार लग रहे हैं. रेहान ने सफेद कुर्ता पहना है. वहीं अवीवा ने येलो रंग का सूट पहना है. दो चोटियों में वह बहुत ही क्यूट लग रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

रेहान वाड्रा ने सगाई को किया ऑफिशियल

बता दें कि गांधी-वाड्रा परिवार नए साल का जश्न मनाने चार दिन के लिए रणथंभौर पहुंचा था. इसी दौरान रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग की सगाई की चर्चाएं जोरों पर थीं. चर्चा थी कि दोनों की लगाई होटल शेरबाग में हुई है. हालांकि गांधी-वाड्रा परिवार का यह दौरा पूरी तरह निजी था. जिला प्रशासन या परिवार की ओर से किसी कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

Latest and Breaking News on NDTV

रणथंभौर पहुंचा था गांधी-वाड्रा परिवार

रणथंभौर में रेहान और अवीवा की सगाई के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन अब यह साफ हो गया है कि दोनों की सगाई हो चुकी है. क्यों कि रेहान ने खुद अवीवा संग अपनी सगाई को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा और इमरान बेग की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दोनों बात करते दिखाई दे रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Gandhi, Rehan Vadra Engagement, Rehan Vadra Engagement Aviva Beg, Rehan Vadra Fiancée Aviva Baig, Rehan Vadra Wedding Plans
Get App for Better Experience
Install Now