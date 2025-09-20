सिर्फ एक पाइप के सहारे फांद गए 20 फीट ऊंची दीवार, जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 कैदी

जयपुर सेंट्रल जेल की ऊंची-ऊंची दीवारें फांदकर दो आरोपी फरार हो गए. इन दोनों आरोपियों ने जेल से फरार होने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि जेल प्रशासन हैरान रह गया. अब जेल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं. जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में कैद थे. इनमें अनस को सांगानेर थाने से और नवल किशोर को मालपुरा गेट थाने से हाल ही में यहां लाया गया था. लेकिन अब दोनों जेल से उड़नछू हो गए हैं.

जेल की दीवार को ऐसे फांद गए 2 कैदी

अनस और नवल ने जयपुर सेंट्रल जेल से फरार होने के लिए अंदर तीन बैरिकेड्स को पार किया और उस कक्ष तक पहुंचे, जहां कैदियों की उनके जानकारों से मुलाकात होती है. यहीं से अनस और नवल ने पानी का ग्रीन पाइप दीवार के ऊपर फेंका और उसी के सहारे लगभग 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार होने में कामयाब हो गए. जेल में मौजूद पुलिसवालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई कैदी पानी के पाइप के सहारे जेल की ऊंची दीवार फांद जाएगा.





अनस और नवल को कैसे मिला पाइप?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जेल के अंदर यह पाइप अनस और नवल को कैसे मिला? जेल में पाइप, बाल्‍टी आदि अन्‍य चीजें आमतौर पर स्‍टोर रूम में ताले में बंद रहती हैं. स्‍टोर का ताला खोलकर क्‍या किसी ने बंदियों तक पाइप पहुंचाया? यह अब जांच का विषय बना हुआ है. इधर, अनस और नवल की तलाश में पुलिस जुट गई है.

कैदियों के फरार होने के बाद जयपुर सेंट्रल जेल की व्‍यवस्‍था पर सवाल उठने लगे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही जयपुर सेंट्रल जेल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. आला अधिकारियों ने जेल के अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उधर, दोनों फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की टीमों को रवाना किया गया. जयपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

