विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ एक पाइप के सहारे फांद गए 20 फीट ऊंची दीवार, जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 कैदी

जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में कैद थे. अनस और नवल ने जेल से फरार होने के लिए अंदर तीन बैरिकेड्स को पार किया और उस कक्ष तक पहुंचे, जहां कैदियों की उनके जानकारों से मुलाकात होती है.

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ एक पाइप के सहारे फांद गए 20 फीट ऊंची दीवार, जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 कैदी
जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए 2 कैदी...
  • जयपुर सेंट्रल जेल के दो आरोपी अनस और नवल किशोर तीन बैरिकेड पार कर दीवार फांदकर फरार हो गए हैं.
  • फरार हुए आरोपी हाल ही में सांगानेर और मालपुरा गेट थाने से जयपुर सेंट्रल जेल लाए गए थे और 13 नंबर बैरक में थे.
  • अनस और नवल ने पानी का ग्रीन पाइप दीवार के ऊपर फेंककर लगभग बीस फीट ऊंची जेल की दीवार फांदी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

जयपुर सेंट्रल जेल की ऊंची-ऊंची दीवारें फांदकर दो आरोपी फरार हो गए. इन दोनों आरोपियों ने जेल से फरार होने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि जेल प्रशासन हैरान रह गया. अब जेल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं. जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में कैद थे. इनमें अनस को सांगानेर थाने से और नवल किशोर को मालपुरा गेट थाने से हाल ही में यहां लाया गया था. लेकिन अब दोनों जेल से उड़नछू हो गए हैं. 

जेल की दीवार को ऐसे फांद गए 2 कैदी 

अनस और नवल ने जयपुर सेंट्रल जेल से फरार होने के लिए अंदर तीन बैरिकेड्स को पार किया और उस कक्ष तक पहुंचे, जहां कैदियों की उनके जानकारों से मुलाकात होती है. यहीं से अनस और नवल ने पानी का ग्रीन पाइप दीवार के ऊपर फेंका और उसी के सहारे लगभग 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार होने में कामयाब हो गए. जेल में मौजूद पुलिसवालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई कैदी पानी के पाइप के सहारे जेल की ऊंची दीवार फांद जाएगा. 

Latest and Breaking News on NDTV


 

अनस और नवल को कैसे मिला पाइप?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जेल के अंदर यह पाइप अनस और नवल को कैसे मिला? जेल में पाइप, बाल्‍टी आदि अन्‍य चीजें आमतौर पर स्‍टोर रूम में ताले में बंद रहती हैं. स्‍टोर का ताला खोलकर क्‍या किसी ने  बंदियों तक पाइप पहुंचाया? यह अब जांच का विषय बना हुआ है. इधर, अनस और नवल की तलाश में पुलिस जुट गई है. 

कैदियों के फरार होने के बाद जयपुर सेंट्रल जेल की व्‍यवस्‍था पर सवाल उठने लगे हैं. घटना की जानकारी मिलते ही जयपुर सेंट्रल जेल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. आला अधिकारियों ने जेल के अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उधर, दोनों फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की टीमों को रवाना किया गया. जयपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

ये भी पढ़ें :- खेडकर परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी, अपहरण और पुलिस पर हमले के आरोप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan Jail, Jaipur Central Jail Prisoners Escaped, Jaipur Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com