खेडकर परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी, अपहरण और पुलिस पर हमले के आरोप

मनोरमा खेडकर के परिवार के बॉडीगार्ड को नवी मुंबई पुलिस ने धुले से गिरफ्तार किया है. वहीं अभी तक मनोरमा और दिलीप की तलाश अभी भी जारी है. मनोरमा खेडकर निलंबित आईपीएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां है. दरअसल खेडकर परिवार एक बार फिर नए विवाद की वजह से चर्चा में है. पूजा पर फर्जी डिग्री से सिविल सर्विसेज की नौकरी हासिल करने का मामला अभी चल ही रहा है, इसी बीच एक नए मामले ने उनके परिवार की मुसीबतें और बढ़ा दी है. नवी मुंबई के रोड रेज और अपहरण मामले को लेकर पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस थाने में पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं. इनमें पुलिस पर कुत्ता छोड़ने और बदसूलकी जैसे आरोप हैं.

पूजा के माता-पिता अभी भी फरार

मनोरमा खेडकर, पूजा खेडकर के पिता और उनका बॉडी गार्ड तीनों ही फरार थे, जिनमें से बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिनकी की तलाश के लिए रबाले पुलिस ने 3 टीम बनाई है और इन्हें महाराष्ट्र और कई अलग अलग जगहों ढूंढा जा रहा है. रबाले में जो मामला दर्ज किया गया था, उसमें मनोरमा खेडकर को भी आरोपी बनाया गया है. दरअसल पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर ने ट्रक चालक अपहरण मामले में शामिल दो आरोपियों को पुणे स्थित अपने बंगले से भागने में कथित तौर पर मदद की और नवी मुंबई पुलिस टीम को डराने के लिए ‘खूंखार' कुत्ते छोड़ दिए.

क्या है पूरा मामला

नवी मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर और उनके अंगरक्षक प्रफुल सालुंखे के रूप में की है, अभी जाकर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है. पिछले दिनों हुई इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर चालक को पुणे में पूजा खेडकर के घर से बचा लिया गया था. रबाले पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि यह घटना नवी मुंबई में मुलुंद-ऐरोली रोड पर उस समय घटी जब प्रह्लाद कुमार (22) द्वारा चलाया जा रहा कंक्रीट मिक्सर ट्रक एक लैंड क्रूजर कार से टकरा गया था. इसके बाद उसके और चार पहिया वाहन में सवार दो लोगों के बीच बहस हो गई. उन्होंने कहा कि दिलीप खेडकर और सालुंखे, कुमार को एसयूवी में बैठाकर पुणे के बानेर इलाके में पूजा खेडकर के बंगले पर ले गए. इस बीच, एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई पुलिस को कुमार के खेडकर के बंगले पर होने का पता चला.