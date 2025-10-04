कैंसर पीड़ित को बीजेपी कार्यकर्ता ने दिया बिस्किट, फोटो खिंचते ही वापस लिया, देखें VIDEO

राजधानी के आरयूएचएस (RUHS) अस्पताल में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम एक विवादों में घिर गया है. बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैंसर वार्ड के एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देने के कुछ ही सेकंड बाद उसे वापस लेती हुई दिखाई दे रही है. करीब 20 सेकंड का यह वीडियो वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

यह घटना सांगानेर विधानसभा के श्योपुर मंडल द्वारा 23 सितंबर को वार्ड नंबर 103 में आयोजित 'सेवा पखवाड़ा' अभियान के दौरान हुई थी. स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंसर वार्ड में फल और बिस्किट वितरण किया था.

जयपुर के एक अस्पताल में ‘सेवा पखवाड़ा' आयोजित कर मरीजों को फल और बिस्किट बांटे गए. इस दौरान यहां BJP की एक महिला कार्यकर्ता ने मरीज को 10 रुपये का बिस्किट दिया और फोटो खिंचवाकर वो बिस्किट वापस ले लिया.



इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में, महिला कार्यकर्ता एक मरीज के बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे बिस्किट का पैकेट देती है, लेकिन अगले ही पल वह पैकेट मरीज के हाथ से वापस ले लेती है. यह दृश्य वायरल होते ही बीजेपी की इस 'सेवा' पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

आयोजक बोले- वीडियो को गलत संदर्भ में फैलाया गया

विवाद बढ़ता देख, कार्यक्रम के आयोजकों ने सफाई दी है. वीडियो को गलत संदर्भ में वायरल करने का आरोप लगाया है. श्योपुर मंडल अध्यक्ष गोपाल सैनी ने इस पूरे मामले को कांग्रेस से जुड़े लोगों द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र बताया है. उन्होंने दावा किया कि मरीज के पास पहले से ही एक बिस्किट का पैकेट मौजूद था, इसलिए उसने दूसरा पैकेट लेने से मना कर दिया था. सैनी के अनुसार, वीडियो के सिर्फ उसी हिस्से को वायरल किया गया है, जब पैकेट वापस लिया गया, जबकि वितरण सही तरीके से किया गया था.