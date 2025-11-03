विज्ञापन
जयपुर में सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 10 लोगों की ली जान

तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और 9 लोगों की जान ले ली. हादसे में लगभग 30 लोग घायल हुए हैं और उन्हें स्थानीय कांवटिया अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है.

जयपुर में सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 10 लोगों की ली जान
जयपुर के लोहामंडी इलाके में दौड़ा बेकाबू डंपर
  • जयपुर के लोहामंडी इलाके में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौ लोगों की मौत हुई है
  • इस दुर्घटना में लगभग तीस लोग घायल हुए हैं जिन्हें कांवटिया अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है
  • गंभीर रूप से घायल मरीजों को एसएमएस अस्पताल में विशेष उपचार के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है
जयपुर:

राजस्‍थान के जयपुर में एक बड़ी दुर्घटना हुई है. तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और 9 लोगों की जान ले ली. हादसे में लगभग 30 लोग घायल हुए हैं और उन्हें स्थानीय कांवटिया अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है. गंभीर रूप से घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है. यह हादसा जयपुर के लोहामंडी इलाके में हुआ है जो एक व्यस्त इलाका है. दुर्घटना की वजह अभी तक साफ़ नहीं हो पाई है.  

डंपर की चपेट में आकर घायल हुए लोगों को एसएमएस अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है. जयपुर के लोहामंडी इलाके में जब मौत का डंपर सड़क पर दौड़ा, तो इसे देख लोगों की रूह कांप गई. तेज रफ्तार बेकाबू डंपर की चपेट में जो आया, वो उसे रौंदता चला गया. लगभग 40 लोग इस बेकाबू डंपर की चपेट में आए. 

मौत के डंपर ये तांडव जयपुर के लोहामंडी इलाके में लगभग 1 किलोमीटर तक चला. इस दौरान लोग चीखते-दौड़ते हुए नजर आए. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर, डंपर के बेकाबू होने की वजह क्‍या थी? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डंपर के ब्रेक फेल हो गए होंगे, इसलिए ड्राइवर का उस पर से कंट्रोल छूट गया और डंपर लोगों को टक्‍कर मारते हुए एक किलोमीटर तक दौड़ गया.

Jaipur Road Accident, ​​Jaipur Loha Mandi Area, Jaipur Crime News
