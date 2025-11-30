अवैध संबंध के शक में युवक और युवती पर पेट्रोल डाल लगाई आग, राजस्थान की खौफनाक वारदात

राजस्थान से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां अवैध संबंधों के शक के कारण एक युवक और युवती के ऊपर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी. ये मामला राजस्थान के दूदू इलाके के बाडोलाव गांव का है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार एक खेत में दोनों को घेरकर उनपर पेट्रोल डाला गया. आग की लपटों में घिरे दोनों की चीख सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उन्हें बचाया. गंभीर हालत में दोनों को पहले बिचून सीएचसी और फिर जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. युवक लगभग 8 प्रतिशत और महिला करीब 40 प्रतिशत तक झुलस गई है.

घटना देर रात करीब डेढ़ बजे हुई. पुलिस के अनुसार युवक अपने खेत पर युवती के साथ मौजूद था. तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले गई. प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों का शक सामने आया है. पुलिस ने तीन से चार लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए हैं.

क्या है पूरा मामला

पड़ताल में सामने आया कि युवक कैलाश गुर्जर शादीशुदा है. युवती सोनी गुर्जर विधवा है और उसके पति की मौत छह साल पहले एक हादसे में हुई थी. सोनी के दो बच्चे हैं. उनका दस साल का बेटा और सात साल की बेटी है. दोनों परिवारों में पहले से रंजिश चल रही थी. एक साल पहले सोनी देवी के जेठ के बेटे और कैलाश के भाई की बेटी ने प्रेम विवाह किया था. इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच बातचीत बंद थी.

ग्रामीणों का कहना है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो युवक हौद के पास जला हुआ पड़ा था. कुछ लोग उसके जलते कपड़े उतारकर उसे गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे. तभी पास में युवती भी जली हालत में मिली.

फिलहाल दोनों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.