टेलीग्राम पर रेडिकल डॉक्टर चैनल से जुड़ा था दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी डॉक्टरों का ग्रुप

दिल्ली के लाल किला बम धमाके की आतंकी साजिश की परतें खुलती जा रही हैं और इस हमले से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई हैं. ये डॉक्टर टेलीग्राम चैनल पर अपने टेरर नेटवर्क को लेकर बातें करते थे.इसके लिए रेडिकल डॉक्टर ग्रुप नाम से चैनल बनाया गया था. इसमें गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद, डॉ. मुजम्मिल शकील और संदिग्ध हमलावर उमर मोहम्मद भी शामिल था. बताया जाता है कि डॉक्टर उमर डॉ. आदिल का बेहद करीबी थी.

सूत्रों के अनुसार, ये डॉक्टर टेलीग्राम चैनल पर आपस में बातचीत कर रहे थे. जम्मू-कश्मीर पुलिस करीब 15 दिनों से आदिल, उमर समेत आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही थी. टेलीग्राम चैनल पर बातचीत इनक्रिप्टेड होने के कारण ही शायद इसका इस्तेमाल किया गया. इस टेलीग्राम चैनल से कितने लोग जुड़े थे और उनके बीच क्या बातचीत हो रही थी, इसको लेकर जांच एजेंसियां इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क साध सकती हैं. अगर टेलीग्राम चैनल पर इन सदस्यों की बातचीत डिकोड हो गई तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

