मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी पर भारी बवाल, पुलिस पर पथराव, चक्काजाम

- रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला पूरे प्रदेश में आक्रोश फैला रहा है.
- आरोपी सलमान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है.
- हिंदू समाज, महिलाएं और व्यापारियों ने न्याय की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन, रैलियां और बाजार बंद रखे हुए हैं.
रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. घटना के पांच दिन बाद भी आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. हिंदू समाज ने गौहरगंज में विशाल धरना-प्रदर्शन कर न्याय की मांग की. महिलाओं ने भी फांसी की सजा की मांग करते हुए धरना दिया. वहीं व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और जगह-जगह रैलियां निकाली गईं.
इस प्रदर्शन के दौरान गौहरगंज में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई है कि मस्जिद के गेट के सामने पथराव कर दिया. इधर खबर है कि सीएम ने रायसेन के एसपी को हटा दिया है.
दरअसल पुलिस को ज्ञापन देने के बाद उग्र भीड़ ने मस्जिद के सामने पथराव किया. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की.
मानवाधिकारों का उल्लंघन- NHRC
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस जघन्य अपराध को मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए रायसेन के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है. आयोग ने 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है और एम्बुलेंस में देरी पर नाराजगी जताई है.
NHRC ने निर्देश जारी किए हैं कि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए. जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो. आरोपी की गिरफ्तारी और सभी कानूनी प्रक्रियाएं फौरन पूरी की जाएं. रिपोर्ट की कॉपी DGP भोपाल को भेजी जाए. NHRC ने मामले की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला किया है. बच्ची का AIIMS भोपाल में ऑपरेशन हुआ है और हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.
आरोपी पर 30 हजार का इनाम
नर्मदापुरम रेंज के डीआईजी प्रशांत खरे ने आरोपी सलमान पर ₹30,000 का इनाम घोषित किया है. 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 20 विशेष टीमें जंगलों में कॉम्बिंग कर रही हैं. डीआईजी ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
हिंदू समाज ने रखीं 9 मांगें
आक्रोशित हिंदू समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए 9 सूत्रीय मांगें रखीं:
- आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा.
- आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई.
- आरोपी को मदद करने वालों पर सख्त कार्रवाई.
- मजदूरों और किराएदारों का पुलिस सत्यापन.
- आरोपी के परिवार को सरकारी योजनाओं से वंचित करना.
- आरोपी के नियोक्ता पर कार्रवाई.
- मनचलों पर कार्रवाई और सार्वजनिक जुलूस.
- भीड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाना.
- नशे के पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई.
- महिला संगठनों ने भी धरना देकर आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की है.
21 नवंबर की घटना
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी सलमान गांव में मज़दूरी करता था. बच्ची के साथ रेप के बाद से वह फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.
इस घटना से रायसेन ज़िले में आक्रोश का माहौल है. चिकलोद, गौहरगंज, ओबैदुल्लागंज, मंडीदीप और रायसेन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. सरकिया में भी चक्का जाम किया गया.
