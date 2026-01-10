तेलंगाना में बदल जाएगा निजामाबाद का नाम! बीजेपी सांसद के ऐलान से राजनीतिक विवाद

निजामाबाद (तेलंगाना) से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने शहर का नाम बदलने की घोषणा कर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है. अरविंद ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बाद नगर निगम के प्रस्ताव के जरिए निजामाबाद का नाम बदलकर “इंदूर” रखा जाएगा. उनका दावा है कि यह नाम शहर का मूल नाम है और इसे बहाल किया जाएगा. इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. विपक्षी दल इसे चुनावी रणनीति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी समर्थक इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रही है.