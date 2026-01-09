MP की पंजा दरी को मिलेगी वैश्विक पहचान; CM मोहन ने सीधी में कहा- प्रदेश में चलेगा संकल्प से समाधान महा अभियान

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) शुक्रवार को सीधी (Sidhi) जिले की सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में 201 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत वाले कुल 209 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सबके सहयोग से हम एक नया मध्यप्रदेश गढ़ने जा रहे हैं. विकसित मध्यप्रदेश के लिए गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, सभी को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाना जरूरी है और हम इसी दिशा में मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को विकास से वंचित नहीं रहने देंगे. विकास की राह पर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज बहरी, जिला सीधी में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #Sidhi pic.twitter.com/JVVRByBZy2— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 9, 2026
ये घोषणाएं हुई
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बहरी में नया कॉलेज खोलने की घोषणा की. यह कॉलेज अगले सत्र से ही प्रारंभ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ग्राम बहरी से चुरहट तक 129 करोड़ की लागत से 64.54 कि.मी. लंबे टू-लेन रोड निर्माण की भी घोषणा इस मौके पर की. उन्होंने सिंहावल और देवसर के महाविद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने देवसर में वर्तमान में संचालित पार्ट टाइम एडिशनल कलेक्टर कोर्ट को अब फुल टाइम संचालित किए जाने की घोषणा की. साथ ही सीधी जिले की गोपद नदी पर 500 मीटर लंबा एक नया पुल तथा महान नदी पर रपटा बनवाने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्कूलों को हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्रोन्नत करने तथा कुछ गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि बहरी तहसील क्षेत्र के सभी गांवों में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
सीएम ने कहा- आज यहां 201 करोड़ की लागत से क्षेत्र के विकास के लिए लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किए गए हैं. इसमें सीधी जिले में नए जनपद भवन, ग्राम पंचायत भवन, बालक-बालिका छात्रावास जैसे विभिन्न निर्माण कार्य हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह पूरा साल आरक्षित कर दिया है.
आज सीधी जिले के विकास के लिए ₹213 करोड़ की लागत के विभिन्न विकासकार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन हुआ है..मैं आप सभी को बधाई देता हूं : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/soRttO4Yym— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 9, 2026
वर्ष 2026 को किसान कल्याण के लिए समर्पित किया है : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/IbLmYzugR8— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) January 9, 2026
संकल्प से समाधान महाअभियान
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से 31 मार्च तक 'संकल्प से समाधान अभियान-1' चलाया जाएगा. इसमें नागरिकों को सरकार की 106 प्रकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं/सेवाओं/सुविधाओं का घर-घर जाकर लाभ प्रदाय किया जाएगा.
लाडली बहनों को 1500 रुपये
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सालभर में 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है. हमारी लाड़ली बहनों को हर महीने दी जा रही सहायता राशि लगातार बढ़ती जाएगी. अभी हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं. इससे बहनें उद्यमी और आत्मनिर्भर बन रही हैं. घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों के ट्यूशन फीस भी भर रही हैं. लाड़ली बहनों को सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं. बहनों को रोजगार आधिरित उद्योगों में काम करने पर 5000 रुपए महीने का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा. सोन नदी के किनारे सीधी जिला सोने की नगरी के समान है.
यह भी पढ़ें : Bastar Pandum 2026: बस्तर पंडुम एक उत्सव भर नहीं; 10 जनवरी से शुरू हो रहे जनजातीय महोत्सव के बारे में जानिए
यह भी पढ़ें : Aadhaar For Students: आधार अपडेट नहीं तो होगा नुकसान? MP में विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार
यह भी पढ़ें : Viral Video: सीहोर में सड़क पर अंतिम संस्कार; पिता ने नवजात शव को जलाया, जानिए वायरल वीडियो की कहानी
यह भी पढ़ें : Khelo MP Youth Games: खेलो एमपी यूथ गेम्स राष्ट्रीय युवा दिवस से; देश में पहली बार 4K वॉटर प्रोजेक्शन इवेंट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं