MP की पंजा दरी को मिलेगी वैश्विक पहचान; CM मोहन ने सीधी में कहा- प्रदेश में चलेगा संकल्प से समाधान महा अभियान

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) शुक्रवार को सीधी (Sidhi) जिले की सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में 201 करोड़ 64 लाख रूपए की लागत वाले कुल 209 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सबके सहयोग से हम एक नया मध्यप्रदेश गढ़ने जा रहे हैं. विकसित मध्यप्रदेश के लिए गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, सभी को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाना जरूरी है और हम इसी दिशा में मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को विकास से वंचित नहीं रहने देंगे. विकास की राह पर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे.

ये घोषणाएं हुई

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बहरी में नया कॉलेज खोलने की घोषणा की. यह कॉलेज अगले सत्र से ही प्रारंभ किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने ग्राम बहरी से चुरहट तक 129 करोड़ की लागत से 64.54 कि.मी. लंबे टू-लेन रोड निर्माण की भी घोषणा इस मौके पर की. उन्होंने सिंहावल और देवसर के महाविद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने देवसर में वर्तमान में संचालित पार्ट टाइम एडिशनल कलेक्टर कोर्ट को अब फुल टाइम संचालित किए जाने की घोषणा की. साथ ही सीधी जिले की गोपद नदी पर 500 मीटर लंबा एक नया पुल तथा महान नदी पर रपटा बनवाने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्कूलों को हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्रोन्नत करने तथा कुछ गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि बहरी तहसील क्षेत्र के सभी गांवों में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

सीएम ने कहा- आज यहां 201 करोड़ की लागत से क्षेत्र के विकास के लिए लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किए गए हैं. इसमें सीधी जिले में नए जनपद भवन, ग्राम पंचायत भवन, बालक-बालिका छात्रावास जैसे विभिन्न निर्माण कार्य हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह पूरा साल आरक्षित कर दिया है.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सीधी जिले में सभी प्रकार के उद्योग-धंधे लगाए जाएंगे. पंजा दरी सीधी की पहचान है. सिंहावल ब्लॉक के क्लस्टर में पंजा दरी और कालीन बुनाई की विभिन्न इकाइयां हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सीधी की पंजा दरी को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है, हम पंजा दरी को वैश्विक पहचान दिलाएंगे. उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारी निवेश आ रहा है. इससे पंजा दरी कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए.

संकल्प से समाधान महाअभियान

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से 31 मार्च तक 'संकल्प से समाधान अभियान-1' चलाया जाएगा. इसमें नागरिकों को सरकार की 106 प्रकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं/सेवाओं/सुविधाओं का घर-घर जाकर लाभ प्रदाय किया जाएगा.

लाडली बहनों को 1500 रुपये

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सालभर में 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है. हमारी लाड़ली बहनों को हर महीने दी जा रही सहायता राशि लगातार बढ़ती जाएगी. अभी हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं. इससे बहनें उद्यमी और आत्मनिर्भर बन रही हैं. घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों के ट्यूशन फीस भी भर रही हैं. लाड़ली बहनों को सरकार ने लगभग 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं. बहनों को रोजगार आधिरित उद्योगों में काम करने पर 5000 रुपए महीने का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा. सोन नदी के किनारे सीधी जिला सोने की नगरी के समान है.

