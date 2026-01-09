चुगलखोरी से परेशान PCC चीफ जीतू पटवारी, बोले-कान फूंकने का खेल अब नहीं चलेगा

MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुटबाजी और चुगलखोरी से खासे नाराज नजर आए. देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ ने दो टूक कहा कि पार्टी में कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा.

जीतू पटवारी ने कहा कि कई बार कार्यकर्ता उनके कान में आकर छोटी-छोटी बातें करते हैं और वे उतनी ही तेजी से डांट भी देते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटी-मोटी समस्याएं या शिकायतें सुनना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन चुगलखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पटवारी ने हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए अगर उन्हें कितना भी अपमान सहना पड़े, तो वे उसे स्वीकार करने को तैयार हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मन में किसी तरह की खटास न रखें और आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करें.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार

जीतू पटवारी के चुगलखोरी वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सलाह देना चुगली नहीं होती. संगठन चलाने के लिए सलाह जरूरी होती है.

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर सभा में कोई कान में बात कर रहा है तो जीतू पटवारी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ सलाह देंगे तो क्या उसे भी चुगलखोरी माना जाएगा. दिल्ली से मिलने वाली सलाह को भी चुगलखोरी नहीं कहा जा सकता.

सीएम पर साधा न‍िशाना

इंदौर के देपालपुर इलाके में कार्यकर्ताओं को संबोध‍ित करते हुए जीतू पटवारी ने मध्‍य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी न‍िशाना साधा और कहा क‍ि यह सरकार लगातार सरकारी हत्याओं को "आंकड़ों" से मतलब नहीं कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. एमपी कांग्रेस ने जीतू पटवारी का वीड‍ियो शेयर करते हुए ल‍िखा क‍ि मोहन बाबू, आंकड़े नहीं, न‍िरीह नागर‍िक हैं, ज‍िनके प्राण आपकी सरकार ने ल‍िए हैं.



ये भी पढ़ें- बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा का कौन सा सपना रह गया अधूरा, किसका बर्थडे बन गया आखिरी रात?