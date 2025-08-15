विज्ञापन
विशेष लिंक

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, बाथरूम में गिरने से आई थी गंभीर चोट

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है. बीते दिनों वो अपने घर में बाथरूम में गिर गए थे. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था.

Read Time: 2 mins
Share
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, बाथरूम में गिरने से आई थी गंभीर चोट
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन. (फाइल फोटो)
  • झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया है, वे 62 वर्ष के थे.
  • दो अगस्त को बाथरूम में गिरने के बाद उनकी स्थिति नाजुक हो गई थी और उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया था.
  • रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से दो बार विधायक चुने गए और झामुमो के बड़े नेता थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jharkhand Education Minister Ramdas Soren: झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है. उनका दिल्ली में बीत कुछ दिनों से इलाज चल रहा था. शुक्रवार शाम उनके निधन की खबर सामने आई. 62 वर्षीय रामदास सोरेन बीते दो अगस्त को अपने आवास में बाथरूम में गिर गए थे. इसके बाद उन्हें जमशेदपुर से इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एयर लिफ्ट कर लाया गया था.

मालूम हो कि रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से विधायक थे. उन्हें JMM के लिए पूर्वी सिंहभूम से दूसरा सबसे बड़ा नेता बताया जाता है. बीते दो अगस्त को बाथरूम में गिरने के बाद उनकी स्थिति नाजूक थी. लगातार उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था. लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.  

घाटशिला से दो बार के विधायक थे रामदास सोरेन 

पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था. रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से दो बार चुने जा चुके हैं. वह पहली बार 2009 में विधायक बने जबकि उन्हें 2019 में दूसरी बार यहां से जनता ने जीताकर विधानसभा पहुंचाया.

रामदास सोरेन झारखंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे. वह फिलहाल सिंहभूम जिले के अध्यक्ष भी हैं. अगर रामदास सोरेन के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने इसकी शुरुआत शिबू सोरेन के साथ आंदोलन करके की थी. झारखंड सरकार में उन्हें 2024 में पहली दफा मंत्री पद दिया गया था.

कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लिए अगर रामदास सोरेन के कद की बात करें तो कहा जाता है कि चंपई सोरेन के बाद वह दूसरे सबसे बड़े नेता थे. आदिवासी समाज के बीच उनकी एक अलग ही पहचान थी. 

बाथरूम में गिरने के बाद रामदास सोरेन का ब्रेन डेड हो गया था. उन्हें दिल्ली में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी दिल्ली में उनके साथ थे. बीते दिनों उन्होंने कहा कि सोरेन की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है.

यह भी पढ़ें - झारखंड के शिक्षा मंत्री के सिर में लगी चोट, विमान से दिल्ली लाया जाएगा: इरफान अंसारी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jharkhand, Jharkhand Ramdas Soren, Ramdas Soren Passed Away, Jharkhand News, Jharkhand CM Hemant SOren
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com