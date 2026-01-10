झारखंड : आदिवासी गांव में कथित मवेशी व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने साधी चुप्पी

झारखंड के गोड्डा जिले में एक आदिवासी गांव में कथित मवेशी व्यापारी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है. यह घटना पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव की है, जहां गुरुवार देर रात पप्पू अंसारी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई.

पुलिस को उसका शव एक खेत से मिला, शुक्रवार को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पप्पू अंसारी पथरगामा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का रहने वाला था और चोरी के मामलों में पहले से ब्लैकलिस्टेड था.

पुलिस यह जांच कर रही है कि वह आधी रात अपने घर से करीब 40 किलोमीटर दूर मटिहानी गांव कैसे पहुंचा. गांव में दबी जुबान चर्चा है कि मृतक अपने चार-पांच साथियों के साथ बैल चोरी करने आया था. हालांकि न तो पुलिस और न ही ग्रामीण इस मुद्दे पर खुलकर कुछ कह रहे हैं. पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी महावीर पंडित ने सिर्फ इतना कहा कि मामले की जांच की जा रही है.