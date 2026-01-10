नौ दिनों से पूरा झारखंड यही पूछ रहा- कहां गए अंश और अंशिका?

झारखंड की राजधानी रांची से पांच साल का भाई अंश और सात साल की बहन अंशिका पिछले नौ दिनों से लापता है. जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. अब थक-हारकर पुलिस ने बच्चों के बारे में सूचना देने वाले को 51 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है. पुलिस ने बच्चों का पोस्टर भी जारी किया गया, जिसे जिले भर में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है. इधर बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने एक समिति बनाई है, जिसने रविवार को धुर्वा में बंद का आह्वान किया है.

बच्चों के लापता होने के बाद से परिजन भी उन्हें ढूंढने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. पुलिस के खिलाफ भी उनका गुस्सा साफ देखा जा सकता है. अब परिजन धरने पर बैठ चुके हैं और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है.

बच्चों के पिता ने बताया, "मैंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इलाके में उनकी तलाश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले. मैंने 3 जनवरी को धुर्वा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई."

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों बच्चों की गुमशुदगी को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी थानों को पोस्टर भेजे गए हैं, ताकि हर स्तर पर तलाश की जा सके. पोस्टर में दोनों बच्चों की तस्वीर के साथ हटिया डीएसपी, धुर्वा थाना प्रभारी और बच्चों के पिता का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ताकि लोग सीधे उन्हें फोन करके सूचना दे सकें.

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि झारखंड भर में 40 पुलिसकर्मियों की एक टीम नौ दिन पहले रांची से लापता हुए दो भाई-बहनों की तलाश कर रही है. चार और पांच साल के ये दोनों भाई-बहन 2 जनवरी को अपने घर के पास एक किराने की दुकान पर कुछ खाने का सामान खरीदने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे.

रांची एसपी पारस राणा ने बताया, "हम पूरे राज्य में तलाशी अभियान चला रहे हैं और बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पुलिस के साथ लगातार संपर्क में हैं. इसके लिए 40 पुलिसकर्मियों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है. हमें कुछ नए सुराग मिले हैं और जांच जारी है."

उन्होंने कहा कि भाई-बहनों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. पिछले पांच सालों में बाल तस्करी के मामलों में पहले गिरफ्तार किए गए लोगों से भी सुराग जुटाने के लिए पूछताछ की जा रही है.

