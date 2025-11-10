विज्ञापन
कौन है मुजम्मिल शकील? फरीदाबाद की नामी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर जिसने जुटाया था बारूद का जखीरा

Faridabad News Hindi: हरियाणा के फरीदाबाद जिले की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल शकील पढ़ाता था. उसकी पूरी टेरर कुंडली भी सामने आ गई है.

doctor Muzammil Shakeel
  • फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकवादी डॉक्टरों का नेटवर्क पकड़ा है
  • मुजम्मिल शकील ने फरीदाबाद में किराये के कमरे में 360 किलो विस्फोटक सामग्री छुपाई थी
  • मुजम्मिल यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था और वहां कैंपस में रहता था, जैश-ए-मोहम्मद से उसके लिंक मिले हैं
फरीदाबाद:

हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने जम्मू-कश्मीर की पुलिस टीम के साथ आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बारूद का जखीरा है, जो किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. ज्वाइंट ऑपरेशन में अनंतनाग के डॉक्टर आदिल अहमद और पुलवामा के मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है. शकील ने ही फरीदाबाद में एक किराये का कमरा लिया था और वहां 360 किलोमीटर से ज्यादा बारूद (अमोनियम नाइट्रेट) के साथ टाइमर, रायफल जैसा सामान जुटाकर रखा था. मुजम्मिल की पूरी टेरर कुंडली भी सामने आई है. डॉ. मुजम्मिल अलफलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर है और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही यह रहता था. 

कौन है मुजम्मिल शकील 
जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है. मुजम्मिल पीसीसी डॉक्टर है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था. वो पिछले तकरीबन साढ़े 3 साल से यहां रह रहा था.
मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने एक स्विफ्ट कार बरामद की है, इस स्विफ्ट कार के अंदर से एके-47 जैसी दिखने वाली असॉल्ट रायफल Krinkob assault rifle पुलिस ने बरामद की है. इस असॉल्ट राइफल की तीन मैगजीन और 83 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने एक पिस्टल, दो पिस्टल की मैगजीन और दो खाली खोखे भी बरामद किए हैं. 

आतंक का डॉक्टर, साजिश कहां तक... 350 किलो से दिल्ली दहलाने की साजिश रच रहे ये दो खूंखार डॉक्टर जानें कौन हैं?

अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिला
पुलिस को तकरीबन 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल की निशानदेही के बाद मिला है. मुजम्मिल ने धोज इलाके में एक कमरा किराये पर लिया हुआ था और वहां से ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है.पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तकरीबन 15 दिन पहले ही अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा था.

सूटकेसों में भर रखा था बारूद
अमोनियम नाइट्रेट आठ बड़े सूटकेस और चार छोटे सूटकेस में छुपा कर रखा हुआ था. अमोनियम नाइट्रेट को छुपाने के लिए ही डॉक्टर मुजम्मिल ने धौज इलाके में कमरा किराए पर लिया था.डॉ. मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से पुलिस को 20 टाइमर और 20 बैटरी भी मिली है. 

डॉक्टर के घर से निकले विस्फोटक, राइफल और रिमोट! दहशत फैलाने की थी तैयारी, जानिए पुलिस ने क्या-क्या बताया

जैश ए मोहम्मद से जुड़े तार
डॉ मुजम्मिल को 10 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था. डॉ मुजम्मिल के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के लिंक और पक्के सबूत पुलिस को मिले हैं. जिस स्विफ्ट कार को पुलिस ने बरामद किया है इस कर से सभी राइफल पिस्टल और मैगजीन मिली है. ये स्विफ्ट कार अलफलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर की है.पुलिस इस लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है.
 

