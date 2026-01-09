विज्ञापन
फरीदाबाद गैंगरेप केस: पीड़िता ने शिनाख्त परेड में दोनों आरोपियों की पहचान की, चार्जशीट होगी दाखिल

हरियाणा के फरीदाबाद में चलती एम्बुलेंस में गैंगरेप मामले की पीड़िता ने शिनाख्त परेड में दोनों आरोपियों की पहचान कर ली. पुलिस ने कहा कि पर्याप्त सबूत मिले हैं और जल्द आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा.

  • फरीदाबाद में गत 30 दिसंबर को आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था
  • पीड़िता ने आरोपियों की पहचान शिनाख्त परेड में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की है
  • आरोपियों ने बलात्कार के बाद पीड़िता को तेज रफ्तार वाहन से बाहर फेंक दिया जिससे गंभीर चोटें आईं
फरीदाबाद:

हरियाणा के फरीदाबाद में पिछले महीने चलती गाड़ी में गैंगरेप कांड की 25 वर्षीय पीड़िता ने शिनाख्त परेड के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस को मामले में पर्याप्त सबूत मिले हैं और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा. बुधवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों की पहचान परेड कराई गई.

रेप के बाद महिला को गाड़ी से फेंका

फरीदाबाद गैंगरेप मामले की की जांच से जुड़े अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने दोनों की पहचान कर ली. पीड़िता को घटना के एक सप्ताह बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. महिला तीन बच्चों की मां है और दोनों आरोपियों ने गत 30 दिसंबर को उसे लिफ्ट देने के बहाने चलती एम्बुलेंस में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. पुलिस ने बताया कि बलात्कार के बाद आरोपियों ने पीड़िता को फरीदाबाद के राजा चौक के पास तेज रफ्तार वाहन से बाहर फेंक दिया.

महिला के सिर, चेहरे पर गंभीर चोटें

गाड़ी से बाहर फेंकने से महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, उसे अस्पताल ले जाया गया. दोनों आरोपियों (एक मथुरा से और दूसरा झांसी से) को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. एक जांच अधिकारी ने पहले पुष्टि की थी कि आरोपी एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस पर चालक और सहायक के रूप में काम करता था. पीड़ित परिवार के बयान पर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

