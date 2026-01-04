फरीदाबाद गैंग रेप: पुलिस का बड़ा खुलासा, वैन नहीं एम्बुलेंस में दिया गया अपराध को अंजाम

फरीदाबाद में इस सप्ताह एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पहले दावा किया जा रहा था कि अपराध किसी वैन में हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि आरोपियों ने वारदात एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में की. दोनों आरोपी उसी एम्बुलेंस में चालक और सहायक के रूप में काम करते थे.

पीड़िता अस्पताल में भर्ती

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा और झांसी के रहने वाले हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. घटना के छह दिन बाद भी पीड़िता अस्पताल में भर्ती है.

एक वीडियो भी आया सामने

इस बीच, पीड़िता का एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें वह बताती है कि आरोपी उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाकर उसके पेटीएम खाते में 600 रुपये भेजते हैं, फिर गाड़ी लॉक कर उसका मोबाइल छीन लेते हैं. वह कहती है कि घने कोहरे के कारण उसकी चीख-पुकार किसी ने नहीं सुनी. इस वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है.

यह भी पढ़ें- पुलिस ही निकली चोर! वैशाली में बंटी-बबली गैंग के साथ पुलिसकर्मी भी कर गए हाथ साफ, लाखों का सोना-चांदी गायब

पीड़िता की तबीयत ठीक होने पर कराई जाएगी आरोपी की पहचान

अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता के स्वस्थ होने पर आरोपियों की पहचान परेड कराई जाएगी और आगे की पूछताछ के लिए वारंट लिया जाएगा.

चलती गाड़ी में किया रेप

घटना की शुरुआत तब हुई जब युवती सेक्टर‑23 में अपनी सहेली से मिलकर ऑटो से NIT‑2 चौक पहुंची और वहां से मेट्रो चौक तक पैदल गई. रात के समय घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी दोनों

आरोपियों ने उसे लिफ्ट की पेशकश की. आरोप है कि वे उसे घर ले जाने के बजाय गुरुग्राम की ओर ले गए और चलते वाहन में उससे दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें- 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 1.34 करोड़ की ठगी

रेप के बाद सड़क पर फेंका

पुलिस के मुताबिक, पूरी रात घुमाने के बाद मंगलवार तड़के करीब 3 बजे आरोपियों ने उसे राजा चौक, फरीदाबाद के पास सड़क पर फेंक दिया, जहां से उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बहन ने बताई घटना की रात की पूरी कहानी

मामले की शुरुआत में पीड़िता की बहन के बताया कि शाम 8:30 बजे उसकी बहन ने कॉल कर बताया था कि घर में विवाद के बाद वह अपनी सहेली के घर जा रही है. देर रात करीब 12 बजे वह कहीं जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी और उसी दौरान एक इको वैन आकर रुकी, जिसमें दो युवक पहले से मौजूद थे.

बहन ने बताया कि रात 3:30 बजे पीड़िता की कॉल आई. वह रो रही थी और ठीक से बोल नहीं पा रही थी. परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उसे गंभीर रूप से घायल पाया. चेहरे पर गहरी चोटें थीं और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से स्थिति गंभीर होने पर दिल्ली के अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि अभी उसका उपचार फरीदाबाद के निजी अस्पताल में जारी है.