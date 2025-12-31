विज्ञापन
विशेष लिंक

फरीदाबाद: लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में युवती से गैंगरेप, और फिर सड़क पर फेंक दिया

फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में महिला से गैंगरेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है. आरोपियों ने विरोध करने पर पीड़िता की पिटाई की और फिर उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए. महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

Read Time: 2 mins
Share
फरीदाबाद: लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में युवती से गैंगरेप, और फिर सड़क पर फेंक दिया
  • फरीदाबाद में दो युवकों ने लिफ्ट के बहाने युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप किया और बेरहमी से पिटाई की.
  • पीड़िता को विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और लगभग 3 बजे सड़क किनारे फेंक दिया, जिससे गंभीर चोटें आईं है.
  • घायल युवती ने अपनी बहन को फोन कर मदद मांगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता की बहन ने वारदात बताई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Faridabad gang rape case: हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. लिफ्ट देने के बहाने दो युवकों ने चलती कार में 25 वर्षीय विवाहित महिला के साथ गैंगरेप किया. विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर सड़क किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए. महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुई वारदात?

पीड़िता की बहन के मुताबिक, महिला रात करीब 12 बजे घर लौटने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान एक मारुति सुजुकी ईको वैन रुकी, जिसमें दो युवक बैठे थे. उन्होंने लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखा. महिला के सवार होते ही वैन गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड की ओर बढ़ गई. आरोप है कि दोनों ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया और करीब दो घंटे तक उसे घुमाते रहे.

विरोध करने पर पिटाई

पीड़िता की बहन के मुताबिक, महिला ने आरोपियों का विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसकी पिटाई कर दी. देर रात करीब 3 बजे दोनों ने महिला को चलती वैन से फेंक दिया. सड़क पर गिरने से उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं. डॉक्टरों को उसके चेहरे पर टांके लगाने पड़े.

ये भी पढ़ें- बुर्के में छिपा रेप का आरोपी, लिपस्टिक लगाकर पुलिस को दिया चकमा; आखिरकार वृंदावन से गिरफ्तार 

कैसे मिली मदद?

घायल महिला ने अपनी बहन को फोन कर मदद मांगी. बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई. पहले उसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए अनफिट घोषित किया है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(डी) (गैंगरेप), 323 (मारपीट), और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज हुआ है. क्राइम ब्रांच ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है और वैन बरामद कर ली है. पूछताछ के बाद बुधवार को औपचारिक गिरफ्तारी होगी.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Faridabad Gang Rape Case, Woman Thrown From Moving Car, Eco Van Gang Rape Incident, Faridabad Crime News, Gang Rape In India
Get App for Better Experience
Install Now