आतंक का डॉक्टर, साजिश कहां तक... 350 किलो से दिल्ली दहलाने की साजिश रच रहे ये दो खूंखार डॉक्टर जानें कौन हैं?

सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए फरीदाबाद में करीब 300 किलोग्राम विस्फोटक और दो एके 47 बरामद की हैं. इस साजिश में शामिल दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है.

  • सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर के दो डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है
  • आतंकियों के ठिकाने से 350 किलो से अधिक अमोनियम नाइट्रेट और दो रायफलें बरामद हुईं हैं
  • डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फरीदाबाद में विस्फोटक मिला
फरीदाबाद:

सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात है कि ये आतंक का नेटवर्क जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ डॉक्टर चला रहे थे. फरीदाबाद में उनके ठिकाने से 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट (विस्फोटक) और 2  रायफलें बरामद की गई हैं. इस मामले में आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजाहिल शकील को पकड़ा गया है. आदिल अहमद अनंतनाग और शकील पुलवामा का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि इस टेरर नेटवर्क में एक औऱ डॉक्टर शामिल है, जो भागा हुआ है. सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर मुजाहिल शकील ने ये सारा तबाही का सामान स्टोर करके रखा हुआ था.

आदिल अहमद अनंतनाग के जीएमसी हास्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं. सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं कि आखिर उनका क्या टेरर प्लान था और उनके टारगेट पर कौन से इलाके थे. रविवार को ही गुजरात एटीएस ने भी तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर है. उसका आईएसआई कनेक्शन मिला है. 

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के घर से 350 किलो विस्फोटक किया बरामद, गोला-बारूद भी जब्त

NDTV पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार ने कहा कि फरीदाबाद में किराये के मकान की तलाशी में बारूद का जखीरा मिला है, जो आरडीएक्स नहीं, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है. इसके साथ दो रायफलें भी मिली हैं. वॉकी टॉकी, टाइमर जैसा सामान भी बरामद हुआ है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर के साथ हरियाणा पुलिस पिछले कुछ दिनों से टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी थीं. उन्होंने बताया कि गुजरात एटीएस ने भी तीन आतंकियों को रविवार को गिरफ्तार किया था. इसमें एक हैदराबाद का डॉक्टर और दो आतंकी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. वो डॉक्टर चीन से एमबीबीएस करके लौटा था.

बैंक लॉकर से भी मिले थे हथियार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन दिन पहले सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर उसके गृह जिले अनंतनाग में एक बैंक लॉकर से एक AK 47 और कुछ विस्फोटक पदार्थ मिला था. इसके बाद गहन पूछताछ में फरीदाबाद में बारूद का जखीरा जुटाने का पता चला और छापेमारी की गई तो पुलिस टीमें और अन्य एजेंसियां सन्न रह गईं. 

आतंकी साजिश की परतें 7 नवंबर को खुलीं

इस पूरी आतंकी साजिश की परतें 7 नवंबर को उस वक्त खुलना शुरू हुईं, जब सहारनपुर में जम्मू-कश्मीर के एक डॉक्टर आदिल आहमद राठर को गिरफ्तार किया गया. वो कश्मीर के अलावा सहारनपुर के अंबाला रोड में एक निजी अस्पताल में भी बतौर विशेषज्ञ काम कर रहा था. दरअसल, श्रीनगर में कुछ दिनों पहले जैश ए मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर चिपकाए गए थे. सुरक्षा एजेंसियां पोस्टर लगाने वाले की तलाश कर रही थीं और उसी जद्दोजहद में ये डॉक्टर उनकी रडार में आया.

सीसीटीवी फुटेज से दबोचा गया

सीसीटीवी फुटेज मे वो डॉक्टर आदिल अहमद पोस्टर चिपकाते दिखा था. सुराग मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंची और डॉक्टर को दबोच लिया. उसे ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंपा गया. फिर उससे पूछताछ में सारी कड़ियां जुड़ती गईं और दूसरे डॉक्टर मुजाहिल का नाम भी सामने आया. उससे मिले सुराग के आधार पर फरीदाबाद में सोमवार को ये बारूद का जखीरा मिला. 

