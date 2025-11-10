डॉक्टर के घर से निकले विस्फोटक, राइफल और रिमोट! दहशत फैलाने की थी तैयारी, जानिए पुलिस ने क्या-क्या बताया

डॉक्टर मुजम्मिल. फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में फिजिशन का काम करने वाले मुजम्मिल का चोला उतरा, तो हर कोई हैरान रह गया. फरीदाबाद के सीपी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे देश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी. जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद और सहारनपुर से आतंक के इन डॉक्टरों को दबोचा गया. तीसरा फरार है. फरीदाबाद में यह ऑपरेशन 10 दिन पहले अंजाम दिया गया. गुरुवार को पुलिस ने इसका खुलासा किया. जॉइंट टीम ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम उनके पास से क्या बरामद हुआ, इसकी डीटेल में जानकारी दी गई. जानिए फरीदाबाद पुलिस ने क्या बताया..

1- आतंक के कितने किरदार और कितने तार?

इस मामले में दो गिरफ्तारियां हुई हैं. एक अभी भी फरार है.



2- डॉक्टर मुजम्मिल कौन है?

करीब 10 दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया. मुजम्मिल फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में फिजिशन का काम करता था.

3- आदिल कौन है?

जम्मू कश्मीर के टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया. आदिल भी इसी आतंकी मॉड्यूल का एक सदस्य है.

4- तीसरा कौन है?

फरीदाबाद के सीपी सतेंद्र कुमार के मुताबिक अभी तक इस मामले में दो गिरफ्तारियां हुई हैं. तीसरा संदिग्ध आतंकी फरार है.

5- क्यों परेशान करने वाली बात है?

सुरक्षा एजेंसियां इन दो गिरफ्तारियों से अलर्ट. फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि यह पूरे एक मॉड्यूल का हिस्सा है. पिछले 15 दिन से जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस इस मॉड्यूल के एक सिरे तक पहुंची है.

6- क्या-क्या मिला है

1 कैननकॉक असॉल्ट राइफल (एके 47 जैसी होती है. उससे थोड़ा छोटी है.) और 3 मैगजीन, 83 लाइव कारतूस

1 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस, दो मैगजीन

8 बड़े सूटकेस

4 छोटे सूटकेस

एक बाल्टी

360 किलो ज्वनशील पदार्थ (अमोनियम नाइट्रेट का शक)

20 टाइमर्स

4 बैटरी वाले टाइमर्स

24 रिमोट

5 किलो हैवी मैटल

वॉकी-टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वायरिंग आदि बरामद किया.

पुलिस क्या जांच कर रही है?

पुलिस इसकी जांच में लगी है कि यह अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से.