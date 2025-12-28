नए साल पर कोहरे का साया, 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, यूपी में रेड अलर्ट; जानें एक जनवरी को कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज इन दिनों बदल रहा है. घने कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. इधर मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर कई राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार को भी देश के 8 राज्यों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा. भारत मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में रविवार को कोहरे की घनी चादर छायी रही. आने वाले दिनों में भी कोहरे और ठंड की स्थिति देश के कई राज्यों में बनी रहेगी.

भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, "हिमाचल प्रदेश में 30 दिसम्बर तक, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 31 दिसंबर और 01 जनवरी, पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 29 तक, जम्मू डिवीज़न में 30 तक, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 31 दिसंबर तक, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा में 01 जनवरी तक रात/सुबह के समय में घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है."

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर को शीत दिवस (Cold day conditions) की स्थिति रहने की बहुत संभावना है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 28-30 दिसम्बर और झारखंड में 28 दिसंबर को शीतलहर चलने की बहुत संभावना है.

मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, असम और मेघालय में घने कोहरे के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. वहीं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत 13 राज्यों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.

पंजाब, हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी

पंजाब और हरियाणा में रविवार को भी कड़ाके की ठंड जारी रही और हिसार में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा के हिसार में 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. हरियाणा के अन्य स्थानों में अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है.

सुबह के समय दोनों राज्यों के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है.

उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण फ्लाइट और रेल सेवाएं बाधित

उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण फ्लाइट और रेल सेवाएं बाधित हुईं. कई राज्यों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें पूरे इलाके में घने कोहरे और शीतलहर जैसी स्थितियों की चेतावनी दी गई थी.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा बन रहा लोगों के लिए मुसीबत, कश्मीर में माइनस में पहुंचा तापमान

साथ ही, दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी रविवार सुबह 'बहुत खराब' कैटेगरी में दर्ज की गई. प्रदूषण और कोहरे के मिले-जुले असर से विजिबिलिटी और कम हो गई, जिससे यात्रा में और भी दिक्कतें आईं. रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, कई ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही थीं और कुछ को डायवर्ट किया गया.

दिल्ली समेत कई शहरों में फ्लाइट्स लेट हुईं, जबकि कैंसिलेशन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण चार दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं. एतिहात के तौर पर ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

इसे भी पढ़ें: कोहरे के कहर से हवाई और रेल यातायात पर असर, 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स प्रभावित

खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी साफ दिख रहा था. स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्हें संभावित देरी के बारे में सावधान किया गया. एयरलाइंस और रेलवे अधिकारियों दोनों ने यात्रियों से स्टेशनों या एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और ट्रेनों का स्टेटस चेक करने का आग्रह किया.