कोहरे के कहर से हवाई और रेल यातायात पर असर, 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स प्रभावित

उत्तर भारत में छाए घने कोहरे और खराब मौसम ने एक बार फिर हवाई और रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है. कम विजिबिलिटी के कारण दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि कई को डाइवर्ट भी किया गया है. इसी तरह, दिल्ली सहित कई शहरों में फ्लाइट ऑपरेशंस पर असर पड़ा है, जिससे डिपार्चर और अराइवल दोनों में देरी या रद्द होने की आशंका बनी हुई है. रेलवे सूत्रों के अनुसार, अभी तक 4 दर्जन से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं. कुछ प्रमुख ट्रेनों की देरी इस प्रकार है:

12417 प्रयागराज एक्सप्रेस: 5 घंटे लेट

12427 रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस: करीब 9 घंटे 6 मिनट लेट

12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट

15658 ब्रह्मपुत्र मेल: 45 मिनट लेट

14117 कालिंदी एक्सप्रेस: 1 घंटा 25 मिनट लेट

12225 कैफियत एक्सप्रेस: 5 घंटे 14 मिनट लेट

12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस: 3 घंटे 53 मिनट लेट

12397 महाबोधि एक्सप्रेस: 5 घंटे 37 मिनट लेट

12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस: करीब 3 घंटे 3 मिनट लेट

15743 फरक्का एक्सप्रेस: 4 घंटे 30 मिनट लेट

12393 संपर्ण क्रांति एक्सप्रेस: 4 घंटे 34 मिनट लेट

14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस: करीब 8 घंटे 22 मिनट लेट

हवाई यातायात पर भी असर

स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को अलर्ट किया है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी से फ्लाइट संचालन प्रभावित हो सकता है.

प्रभावित शहरों में दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, दरभंगा, पटना, हिंडन, रांची, गुवाहाटी और बागडोगरा शामिल हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित

दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 10 से अधिक विमान देरी से संचालित हो रहे हैं. इन फ्लाइट्स से जुड़ी कनेक्टिंग उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं.

एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें.

आने वाले दिनों में भी कोहरे की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत में कोहरा अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है, जिससे यात्रियों को और परेशानी हो सकती है. यात्रा करने वालों से सलाह है कि वे रेलवे की NTES ऐप या एयरलाइंस की वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहें.