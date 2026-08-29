IAS Ashwani Kumar Devyani Actor: भाई-बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन 28 अगस्त को देशभर में उत्साहपूर्वक मनाया गया. रक्षाबंधन पर असम से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अश्वनी कुमार को 11 विभागों की महिला सहकर्मियों ने राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की. इसके जरिए रक्षाबंधन पर भरोसा, गरिमा, आपसी सम्मान और कार्यस्थल पर सुरक्षा का संदेश दिया गया है.

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार असम सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार निदेशालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. रक्षाबंधन के अवसर पर उनकी कलाई पर DITEC, AITEC, CSD सोसाइटी, ई-प्रस्तुति, eOffice और NIC सहित विभिन्न विभागों की 11 महिला सहयोगियों ने राखी बांधी.

इस अवसर पर आईएएस अश्वनी कुमार ने कहा कि राखी महज सुरक्षा का एक धागा ही नहीं, बल्कि अटूट भरोसे का प्रतीक भी है. यह भरोसा हमें कार्यस्थलों पर भी कायम रखना चाहिए ताकि हर महिला सहकर्मी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके.

कौन हैं आईएएस अश्वनी कुमार?

8 अप्रैल 1983 को जन्मे आईएएस अश्वनी कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. वह असम-मेघालय कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह 13 जनवरी 2025 से असम के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है.

देवयानी से बॉलीवुड में किया डेब्यू

अश्वनी कुमार एक आईएएस अफसर होने के साथ-साथ बेहतरीन अभिनेता भी हैं. अगस्त 2026 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म 'देवयानी' से उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है. फिल्म 'देवयानी' में आईएएस अश्वनी कुमार एक पिता और उनकी बेटी के रिश्ते पर आधारित कहानी में मुख्य किरदार निभा रहे हैं. यह फिल्म महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तीकरण और बदलती सामाजिक सोच जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाती है.

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