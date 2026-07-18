हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट, 18 बाढ़ चौकियां सक्रिय; डूब क्षेत्र में बढ़ी निगरानी

Hindon River Water Level: गौतमबुद्ध नगर में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण डूब क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन गई है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं. शनिवार को अपर जिलाधिकारी (एडीएम) अजीत कुमार सिंह ने यूसुफपुर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए. प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है तथा संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है.

डूब क्षेत्र में बढ़ी प्रशासन की सक्रियता

हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. यूसुफपुर और आसपास के डूब प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों की टीम लगातार हालात पर नजर रखे हुए है. एडीएम अजीत कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाए.

Hindon River Flood Alert: अलर्ट पर प्रशासन

18 बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय

प्रशासन ने जिले में पहले से स्थापित 18 बाढ़ चौकियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है. इन चौकियों के माध्यम से नदी के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखी गई हैं.

लाउडस्पीकर से लोगों को किया जा रहा जागरूक

नदी किनारे और डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जलस्तर बढ़ने की जानकारी लगातार दी जा रही है. इसके लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य है कि समय रहते लोगों को जानकारी मिल सके और किसी प्रकार की जनहानि या नुकसान की स्थिति न बने.

Hindon River Flood Alert: बाढ़ अलर्ट

बिजली विभाग समेत सभी विभाग अलर्ट

एडीएम अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जलस्तर बढ़ने की सूचना मिलते ही बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में

प्रशासन के मुताबिक फिलहाल हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा जरूर है, लेकिन स्थिति चिंताजनक नहीं है. इसके बावजूद एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. वहीं स्थानीय लोगों से भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

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