NEET UG 2026: देश के 21 AIIMS में 2307 MBBS सीटें, जानिए कहां कितनी फीस और सीटें

AIIMS MBBS Seats : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एकेडेमिक सेशन 2026-27 के लिए 'पार्टिसिपेंट-इंस्टीट्यूट्स' की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में हरियाणा की एम्स-इंस्टीट्यूट भी शामिल है. इसके लेकर एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया एम्स-रेवाड़ी 50 MBBS सीटों के साथ एकेडेमिक सेशन 2026-27 शुरू कर रहा है. इसी के साथ अब देश में एम्स-संस्थानों की संख्या 21 हो गई है. साथ ही इनकी एमबीबीएस-सीटों की संख्या 2307 तक पहुंच गया है.

स्टेट कोट पर नहीं दिया जाता है एडमिशन

देव शर्मा ने बताया कि देश के एम्स-संस्थानों की 100 फीसदी-एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रोसेस के तहत दिया जाता है. जिसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एम्स-संस्थानों की एमबीबीएस-सीटों पर प्रवेश 85%-स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस के तहत नहीं दिया जाता है.

एक्सपर्ट ने बताया कि एमसीसी ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग प्रोसेस के राउंड-1 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस-फिलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है. ऐसे में एम्स-संस्थानों की एमबीबीएस-सीटों पर प्रवेश के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय-सीमा में ऑनलाइन-रजिस्ट्रेशन और चॉइस-फिलिंग की प्रोसेस पूरी कर लें.

एडमिशन फीस लगभग 5-हजार

देव शर्मा ने बताया कि एम्स-संस्थानों की एडमिशन फीस लगभग 5-हजार है. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध 'इंस्टिट्यूट-प्रोफाइल' के अनुसार एम्स-दिल्ली की एडमिशन फीस-5356 है. जिसमें हॉस्टल फीस भी शामिल है. बाकी एम्स संस्थानों की एडमिशन-फीस (हॉस्टल-फीस सम्मिलित) क्या हैं, आइए जानते हैं डिटले में..

1.एम्स दिल्ली : 5356

2.एम्स जोधपुर : 5356

3.एम्स भोपाल : शून्य

4.एम्स नागपुर : 5356

5.एम्स ऋषिकेश : 11450

6.एम्स पटना : 5856

7.एम्स रेवाड़ी : 10712

देव शर्मा ने बताया कि एम्स भोपाल की इंस्टिट्यूट-प्रोफाइल के अनुसार एडमिशन-फीस शून्य होना निश्चित तौर पर चौंकाता है, लेकिन ये सच है.

सबसे ज्यादा MBBS की फीस 150 सीटों के साथ जोधपुर की है

सबसे कम 50-एमबीबीएस सीटों के साथ एम्स-मदुरै और रेवाड़ी की है

देश के विभिन्न राज्यों में स्थित एम्स-संस्थानों में उपलब्ध एमबीबीएस-सीटों की संख्या इस प्रकार है-

1.एम्स मंगलगिरी-125

2.एम्स गुवाहाटी-100

3.एम्स पटना-125

4.एम्स रायपुर-125

5.एम्स नई दिल्ली-132

6.एम्स राजकोट-75

7.एम्स बिलासपुर-100

8.एम्स जम्मू एंड कश्मीर विजयपुर-100

9.एम्स देवघर-125

10.एम्स भोपाल-125

11.एम्स नागपुर-125

12.एम्स भुवनेश्वर-125

13.एम्स बठिंडा-100

14.एम्स जोधपुर-150

15.एम्स मदुरई-50

16.एम्स तेलंगाना बीबीनगर-100

17.एम्स ऋषिकेश-125

18.एम्स रायबरेली-100

19.एम्स गोरखपुर-125

20.एम्स कल्याणी-125

21.एम्स रेवाड़ी-50

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