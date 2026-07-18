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अब आसमान से देखिए बिहार; CM सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड का किया शुभारंभ, क्या है हेली और एयर टूरिज्म सेवा

अब बिहार को आसमान से देखने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'पटना जॉय राइड' सेवा की शुरुआत कर हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म को नई उड़ान दी है. इससे पर्यटन के साथ रोजगार और निवेश के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है.

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अब आसमान से देखिए बिहार; CM सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड का किया शुभारंभ, क्या है हेली और एयर टूरिज्म सेवा
बिहार में हेली टूरिज्म की शुरुआत, हेलीकॉप्टर से दिखेंगे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल
पटना:

Bihar Heli Tourism Air Tourism Scheme 2026: बिहार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के तहत ‘पटना जॉय राइड' सेवा (Patna Joy Ride Service) का शुभारंभ किया. इस योजना के जरिए पर्यटकों को बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को आसमान से देखने का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित हैंगर का उद्घाटन भी किया और कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त चार प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र सौंपे. सरकार का मानना है कि यह पहल पर्यटन, निवेश और रोजगार को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

पटना जॉय राइड सेवा का शुभारंभ

पटना हवाई अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के तहत पर्यटन क्षेत्र की नई पहल की शुरुआत की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड में सफर करने वाले पर्यटकों को टिकट प्रदान कर सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया. इस योजना के माध्यम से लोगों को बिहार की ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को हवाई दृष्टि से देखने का नया अनुभव मिलेगा.

बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को मिला नया हैंगर

मुख्यमंत्री ने पटना एयरपोर्ट परिसर में बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित हैंगर का फीता काटकर और शिलापट्ट का अनावरण कर उद्घाटन किया. सरकार का कहना है कि राज्य में विमानन अवसंरचना को आधुनिक बनाने और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. इससे प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार होगा और राज्य के युवाओं को विमानन क्षेत्र में करियर बनाने के अधिक अवसर मिलेंगे.

Bihar Heli Tourism Air Tourism Scheme: पटना एयरपोर्ट पर हेलिकॉप्टर

Bihar Heli Tourism Air Tourism Scheme: पटना एयरपोर्ट पर हेलिकॉप्टर

चार नए कमर्शियल पायलटों को मिला प्रमाणपत्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) प्राप्त चार अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए. प्रमाणपत्र पाने वालों में कैप्टन कुमार धैर्य, कैप्टन जीनियस विवेक, कैप्टन कर्ण कुमार भारती और कैप्टन सोनल मान सिंह शामिल रहे. मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार के युवा विमानन जैसे अत्याधुनिक और संभावनाओं से भरे क्षेत्र में आगे बढ़ें और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें.

Bihar Heli Tourism Air Tourism Scheme: हेली सर्विस का शुभारंभ

Bihar Heli Tourism Air Tourism Scheme: हेली सर्विस का शुभारंभ

पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म योजना बिहार के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को हवाई मार्ग से देखने का अवसर मिलने से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा. इससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी और राज्य में नए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.

रोजगार और निवेश पर रहेगा सकारात्मक असर

सरकार का मानना है कि इस योजना का प्रभाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के कारण होटल, परिवहन, स्थानीय व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की संभावना है. साथ ही निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा.

विमानन और पर्यटन में नई पहचान बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से बिहार को नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म जैसी अभिनव योजनाएं बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत स्थान दिला सकती हैं. साथ ही यह पहल देश-विदेश के पर्यटकों को बिहार की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से जोड़ने का माध्यम बनेगी. राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह योजना बिहार की पर्यटन अर्थव्यवस्था और विमानन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी.

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