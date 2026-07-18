दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर 10 किमी लंबा जाम; गुरुग्राम में हाईटेंशन लाइन टूटी, इस रास्ते का करें इस्तेमाल

Delhi Jaipur Expressway Traffic Jam: दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर शुक्रवार दोपहर उस समय यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया, जब खेड़की दौला के पास 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई. सुरक्षा कारणों से पुलिस ने तुरंत दोनों ओर से यातायात रोक दिया, जिसके चलते कुछ ही समय में हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. खेड़की दौला से लेकर राजीव चौक तक दिल्ली से जयपुर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि जयपुर से दिल्ली आने वाले मार्ग पर भी मानेसर तक जाम फैल गया. वीकेंड पर हुए इस घटनाक्रम ने हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी.

हाईटेंशन तार टूटते ही थम गया ट्रैफिक

जानकारी के अनुसार खेड़की दौला के पास द्वारका एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन अचानक टूटकर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गिर गई. तार सड़क पर गिरते ही सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस ने तत्काल यातायात रोक दिया. हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद होते ही कुछ ही देर में लंबा जाम लग गया. देखते ही देखते दिल्ली से जयपुर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं.

Delhi Jaipur Expressway NH 48 Traffic Jam: गुरुग्राम में लगा लंबा जाम

खेड़की दौला से राजीव चौक तक जाम

घटना के बाद खेड़की दौला टोल प्लाजा से लेकर राजीव चौक तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया. वहीं जयपुर से दिल्ली आने वाले मार्ग पर भी मानेसर तक वाहनों की रफ्तार थम गई. नरसिंहपुर से खेड़की दौला टोल प्लाजा के बीच 4 से 5 किलोमीटर तक वाहन रेंगते नजर आए. कई लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा.

Delhi Jaipur Expressway NH 48 Traffic Jam: गुरुग्राम पुलिस ने जारी की एडवायजरी

पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

घटना के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि नरसिंहपुर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास हाई-वोल्टेज बिजली लाइन टूटने के कारण NH-48 की दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर यातायात अस्थायी रूप से रोका गया है. पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की.

दो घंटे तक चला राहत कार्य

बिजली विभाग को सूचना मिलने के बाद तकनीकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सबसे पहले बिजली आपूर्ति बंद की गई, ताकि कोई हादसा न हो. इसके बाद कर्मचारियों ने करीब दो घंटे तक राहत कार्य चलाकर टूटी हुई तार को हाईवे से हटाया. तार हटने के बाद धीरे-धीरे यातायात को बहाल किया गया और वाहनों की आवाजाही सामान्य होने लगी.

गर्मी और वीकेंड ने बढ़ाई परेशानी

वीकेंड होने के कारण हाईवे पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक वाहन मौजूद थे. ऐसे में अचानक लगे जाम ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दीं. चिलचिलाती गर्मी में हजारों लोग घंटों तक वाहनों में फंसे रहे. कई परिवार, ऑफिस जाने वाले लोग और दूसरे शहरों की यात्रा पर निकले यात्री इस जाम से प्रभावित हुए.

पहले भी झेल चुका है जाम का संकट

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हाल के दिनों में यातायात बाधित होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कुछ दिन पहले मानसूनी बारिश और जलभराव के कारण भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था. इसके अलावा सड़क धंसने जैसी घटनाओं ने भी इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात को प्रभावित किया था. ऐसे में शुक्रवार को हाईटेंशन लाइन टूटने से पैदा हुई स्थिति ने एक बार फिर हाईवे की यातायात व्यवस्था को चुनौतीपूर्ण बना दिया.

अधिकारियों ने हालात पर रखी नजर

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई और लोगों को टूटे तार से दूर रहने की चेतावनी दी गई. फिलहाल बिजली लाइन हटाए जाने के बाद यातायात सामान्य हो गया है, लेकिन इस घटना ने हजारों यात्रियों को घंटों तक परेशानी झेलने पर मजबूर कर दिया.

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