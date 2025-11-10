जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के घर से 350 किलो विस्फोटक किया बरामद, गोला-बारूद भी जब्त

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर के घर से 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस ने मौके से दो ऑटोमैटिक पिस्टल, 84 कारतूस, पांच लीटर केमिकल और 2 राइफलें जब्त की है. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. गौरतलब है कि इससे पहले अनंतनाग से एक एके-56 राइफल भी बरामद किया गया था.

फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली थी और वो कट्टरपंथी सोच का था. भारत में किसी बड़े आतंकी घटना को वो अंजाम देना चाहता था.

सूत्रों के अनुसार, यह बरामदगी संदिग्ध आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राठेर की निशानदेही पर की गई, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो दिन पहले गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने डॉक्टर के घर में छिपाए गए हथियारों और विस्फोटकों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा. जानकारी के अनुसार डॉक्टर मुजाहिल शकील ने सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ था.

फरीदाबाद के धौज इलाके में डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में आरडीएक्स और हथियार बरामद हुए.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संदिग्ध आतंकी आदिल अहमद राठेर की निशानदेही पर यह कार्रवाई की.

दो राइफल , 84 कारतूस और 5 लीटर केमिकल जब्त किए गए.

डॉक्टर मुजाहिल शकील ने यह सारा विस्फोटक और हथियार छिपाकर रखा था.

सुरक्षा एजेंसियों को किसी बड़ी आतंकी साजिश की आशंका है और जांच जारी है.

बताते चलें कि 6 नवंबर को, डॉ. अदील राठेर को आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड निवासी आरोपी डॉ. अदील अहमद को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था. शनिवार को पुलिस ने जीएमसी अनंतनाग में छापा मारा और डॉ. अदील के लॉकर से एक राइफल बरामद की. डॉ. अदील अक्टूबर 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत थे.

