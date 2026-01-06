फरीदाबाद में तनाव: दो गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी का वीडियो आया सामने

- फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में मंगलवार सुबह दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और कुछ लोग घायल हुए.
- रात को दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज हुई थी और सुबह मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई.
- घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें झड़प की पूरी स्थिति देखी जा सकती है.
हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार सुबह दो गुट आपस में भिड़ गए. दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई है. इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि इस मामले में पुलिस को किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है.
जानकारी के मुताबिक, फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले रात के वक्त गली में गाली-गलौज हुई थी और यह विवाद सुबह ज्यादा बढ़ गया. दोनों पक्षों के लोग सुबह सड़क पर आ गए और फिर इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए.
🔴 #BREAKING | हरियाणा: नेहरू कॉलोनी में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी#Haryana | @mukeshmukeshs | @aditi_girotra | @chandn_bhardwaj pic.twitter.com/16zxtsvh9c— NDTV India (@ndtvindia) January 6, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल घटना का वीडियो
इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों को एक दूसरे का काफी करीबी माना जाता है. वहीं इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं.
पुलिस में किसी भी पक्ष ने दर्ज नहीं कराई शिकायत
फिलहाल पुलिस को किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है. पुलिस ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि पुलिस मामला दर्ज कर सकती हैै.
