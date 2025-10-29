विज्ञापन
चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का असर: केंद्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए जारी की स्पेशल फ्लड एडवाइजरी!

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) ने बुधवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों के लिए एक Special Flood Advisory जारी किया है.

  • प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान मोंथा कमजोर होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है
  • आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिल नाडू में मोंथा के कारण अत्यधिक भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है
  • केंद्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए भारी बारिश और बाढ़ को लेकर विशेष फ्लड एडवाइजरी जारी की है
नई दिल्ली:

प्रचंड चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' कमजोर होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास एक दबाव (Depression) के क्षेत्र में तब्दील हो गया है. लेकिन पिछले 24 घंटे में चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भयंकर कोहराम कोहराम मचाया. चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' के असर की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिल नाडू के अधिकतर इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी है, जिसकी वजह से अब इन राज्यों की बड़ी और छोटी नदियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एजेंसी केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) ने बुधवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों के लिए एक Special Flood Advisory जारी किया है. आंध्र प्रदेश के लिए जारी एडवाइजरी में चेतावनी दी गयी है कि चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' के आंध्र प्रदेश से गुजरने के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से प्रकाशम (Prakasam), नेल्लोर (Nellore) और बापतला (Bapatla) ज़िलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी है.

इसकी वजह से कृष्णा नदी की सहायक नदियों जैसे सगिलेरु, कुंदेरु; पूर्व की ओर बहने वाली नदियां (East flowing rivers) जैसे स्वर्णमुखी, गुंडलकम्मा, कुंडलेरु, कलंगी, पोइनी, अरनैयार, वंशधारा, नागवल्ली, गोस्थानी, वराह में अगले 2-3 दिन तक भारी प्रवाह जारी रहने की खतरा है. साथ ही, चित्तूर, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपति, काकीनाडा, अनाकापल्ली में बहने वाली  छोटी नदियाँ में भी अगले 2-3 दिन पानी का भारी प्रवाह जारी रहने की खतरा है.

केंद्रीय जल आयोग की स्पेशल एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रकाशम बैराज (Prakasam Barrage) में भी अगले दो दिनों तक सीमा से ऊपर भारी जल प्रवाह होने की संभावना है. केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा फ्लड बुलेटिन के मुताबिक, प्रकाशम ज़िले के मारेला इलाके में गुंडलकम्मा नदी में भीषण बाढ़ (Extreme Flood) की स्थिति है, और पानी का स्तर बढ़ रहा है. जबकि कुंतुरला में मचकुंड नदी में भी गंभीर बाढ़ (Severe Flood) की स्थिति है.

तेलंगाना में भी पेद्दावागु, मनैर, सुदावागु, काडेम, पैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा जैसी नदियां और गोदावरी की मुख्य धारा में बाढ़ की स्थिति अगले 2 से 3 दिन तक सामान्य से ऊपर (above normal flood situation) होने की पूर्वानुमान है. साथ ही, प्रमुख जलाशयों - विशेषकर श्रीरामसागर, श्रीपदा येल्लमपल्ली, कद्दाम और पीवीएन राव कंथमपल्ली प्रोजेक्ट में भी अगले  2 से 3 दिन तक सीमा से ऊपर प्रवाह (Above-threshold inflows) की संभावना है.

