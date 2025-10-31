विज्ञापन
मोंथा तूफान का कहर अब भी! UP-बिहार में आज होगी तूफानी बारिश, जानें कैसा रहेगा दिल्ली का हाल

Weather Update: उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. धीरे-धीरे वह आगे की तरफ बढ़ रही है. बारिश इसमें अहम भूमिका निभा रही है. यूपी और बिहार में हो रही बारिश की वजह से पारा गिर रहा है. आने वाले दिनों में ठंड अच्छी तहह बढ़ेगी. दिल्ली के लोगों को भी गर्म कपड़े निकालने की जरूरत है, मौसम विभाग की चेतावनी देखिए.

देशभर में कैसा है मौसम का हाल.
  • मोंथा तूफान कमजोर होने के बाद भी उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का असर जारी है.
  • दिल्ली में तीन दिनों से धूप नहीं निकल रही है और सुबह-शाम को धुंध और ठंड महसूस हो रही है.
  • उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है.
नई दिल्ली:

मोंथा तूफान भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जा रहा है. बात अगर दिल्ली के मौसम की करें तो पिछले तीन दिनों से राजधानी के लोग धूप देखने के लिए तरस गए हैं. मौसम में पूरे दिन धुंध छाई रहती है. वहीं सर्दी का भी ऐहसास अब दिन के समय भी होने लगा है. एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ सर्दी के ऐहसास दिल्ली वाले झेल रहे हैं. पंखे में भी अब ठंड महसूस होने लगी है. नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. ये हाल दिल्ली का ही नहीं उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों का है. बारिश की वजह से पारा लगातार गिर रहा है. आज अक्टूबर का आखिरी दिन है, 31 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग 31 अक्टूबर को देश के कुछ राज्यों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी है, खासकर निचले इलाकों में इस दौरान बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हो सकता है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह-शाम कोहरा देखने को मिलेगा. 31 अक्टूबर को भी दिन में बादल छाये रहेंगे. हालांकि बारिश का कोई अनुमान मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं जताया है. हालांकि 1 नवंबर से मौसम साफ रहेगा. 1 नवंबर से ठंड को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली वालों को आगाह कर दिया था. 1 से 3 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध छाई रह सकती है. 4 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि बारिश का अलर्ट नहीं है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

मोंथा का असर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है. पूर्वी यूपी में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है. 30 अक्टूबर को कानपुर, लखनऊ, उन्नाव समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई. बारिश का ये सिलसिला आज यानी कि 31 अक्टूबर को भी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी बहुत बारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. भारी बारिश की वजह से दिन का औसत तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया. IMD के मुताबिक, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे ज़्यादा 47.8 मिलीमीटर (मिमी.) बारिश झांसी में दर्ज की गई. इसके अलावा उरई में 40 मिमी. और हमीरपुर में 24 मिमी. बारिश दर्ज की गई. अयोध्या, कानपुर, सुल्तानपुर, इटावा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में भी हल्की से मध्यम वर्षा हुई. खरीफ की फसल की कटाई के समय बारिश से किसान परेशान है.

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में भी मोंथा तूफान का असर देखने को मिल रहा है. अगले 48 घंटों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों के तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. IMD के मुताबिक, बिहार के कुछ हिस्सों में 31 अक्टूबर को गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है. पटना, गोपालगंज, बक्सर, नालंदा, सारण, भोजपुर, रोहतास, दरभंगा में 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है.

महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम?

महाराष्ट्र में भी आज बारिश का अलर्ट है. अगले 4 दिनों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण में गरज के साथ बिजली गिर सकती है. वहीं गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है.

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में भी इन दिनों बारिश हो रही है. पिछले 24 घंटों में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बहुत तेज बारिश हुई. IMD का अनुमान है कि दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. उउसके बाद के दिनों में मौसम शुष्क रह सकता है.

