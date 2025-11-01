मोंथा का बिहार चुनाव पर असर, अररिया में भारी बारिश से दुकानें तक बंद

चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बिहार में भी देखने को मिला है. मूसलाधार बारिश से अररिया अस्त-व्यस्त है. इससे बिहार चुनाव पर भी असर पड़ा है. नेताओं के दौरे कैंसिल हो रहे हैं. आज असदुद्दीन ओवैसी और मनोज तिवारी का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया. फारबिसगंज में व्यवसायियों ने दुकान बंद रखी. दुकानों में ताले लटके देखा गया.

फारबिसगंज में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई. इससे पूरा शहर जलमग्न हो गया. फारबिसगंज में सड़क पर पानी का जमाव हो गया. सबसे खराब हालत फारबिसगंज शहर में मुख्य बाजार सदर रोड, कोटीहाट रोड , मार्केटिंग याड रोड का रहा, ये पूरी तरह पानी में डूब गए. इसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. तेज मूसलाधार बारिश के कारण बिजली भी गुल हो गई.

फारबिसगंज शहर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. मूसलाधार बारिश के कारण मुख्य बाजार सदर रोड जलमग्न हो गया है. सड़क पर घुटना भर पानी भर गया है. वहीं कई दुकानों में सड़क पर फैले नाला के गंदा पानी के साथ बारिश का पानी घुस जाने के कारण दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा दिक्कत बाजार में पैदल चलने वाले लोगों को उठानी पड़ी. वहीं सड़क पर फैले पानी और गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बिजली गुल रहने के कारण पूरा शहर अधंकारमय हो गया है.

