नवंबर के महीने में क्यों पड़ने लगी इतनी ठंड, IMD ने बताया पूरा कारण

नवंबर के मध्य में ही सर्दी का मौसम रिकॉर्ड तोड़ रहा है. आमतौर पर महीने के अंत में ऐसा मौसम देखने को मिलता है. देश के कई हिस्सों में इस बार नवंबर का पहला पखवाड़ा सामान्य से काफी ठंडा रहा है. उत्तरी मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत और महाराष्ट्र तक लगातार लगभग हर दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. IMD वैज्ञानिक इस ट्रेंड को क्लाइमेटोलॉजिकल तौर पर असामान्य, लेकिन वर्ष-दर-वर्ष बदलाव की सीमा में बता रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ठंड से लेकर कड़ाके की ठंड (cold to severe cold wave) जैसी स्थिति रही. बुधवार और शुक्रवार को भी पश्चिमी MP के अलग-अलग हिस्सों में ठंड की लहर चलने की आशंका है.

दिल्ली की ठंड ने भी तोड़ा रिकॉर्ड

दिल्ली में भी सर्दी ने उम्मीद से पहले दस्तक दी है. राजधानी ने 11 साल में सबसे जल्दी सिंगल-डिजिट मिनिमम तापमान दर्ज किया है. 15 नवंबर से तापमान लगातार 10°C से नीचे बना हुआ है. सोमवार को न्यूनतम तापमान 8.7°C रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम है.

IMD के ऑल-इंडिया टेम्परेचर एनॉमली मैप्स (1–18 नवंबर) बताते हैं कि देश के बड़े हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2-3°C तक नीचे रहा. मंगलवार को देश के कई प्रांतों में पारा सामान्य से 2-6°C कम रिकॉर्ड किया गया, जो इस समय के लिए असामान्य सर्दी का साफ संकेत है.